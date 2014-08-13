На столичных водоемах утопающих будут спасать ньюфаундленды

Фото: moscow.mchs.ru

Патрулировать столичные пляжи, на которых разрешено купаться, в ближайшее время начнут псы-ньюфаундленды - те самые, которых "в народе" величают "водолазами". Десять собак уже прошли курс дрессировки: они подавали спасательные круги "утопающим" и буксировали людей к берегу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

С просьбой привлечь собак к патрулированию водоемов в выходные дни обратились в столичный главк МЧС волонтеры, дрессировавшие псов под руководством кинологов. Спасатели уже провели с собаками пробное занятие, чтобы оценить их навыки по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.

Для ньюфаундлендов сшили синие жилеты с надписью "Спасение на водах", которые оборудованы ремешками - за них легко сможет ухватиться утопающий. Кстати, ньюфаундленды способны буксировать как людей, так и небольшие суда, так что смогут помочь пассажирам катеров, заглохших посреди водоема.

Ньюфаундленды лишены агрессии и практически не имеют охотничьих инстинктов. Это большие собаки с длинной и густой черной или коричневой шерстью. В XV-XVII веках эта порода выходила в море с рыбаками, псы помогали тянуть тяжелые сети.

Ньюфаундленды лишены агрессии и практически не имеют охотничьих инстинктов. Это большие собаки с длинной и густой черной или коричневой шерстью. В XV-XVII веках эта порода выходила в море с рыбаками, псы помогали тянуть тяжелые сети.



Первое экспериментальное патрулирование водоема собаками прошло в воскресенье. Они вместе со спасателями несли службу в бухте Живописная. В ближайшие выходные зона патрулирования расширится до Серебряного бора, Кировской и Строгинской пойм. Если экспериментальные патрулирования окажутся эффективными, спасательные посты с ньюфаундлендами появятся на всех популярных пляжных зонах столицы.

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Напомним, что в настоящее время в столице функционируют только три пляжа, где купание официально разрешено. Это "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3" и "Мещерское". Остальные закрыты из-за нарушения санитарных норм и требований безопасности. Из 32 водоемов в Москве отдых без купания рекомендован на 28.