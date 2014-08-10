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Москва 24

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Экология

10 августа 2014, 13:41

Москвичи сообщают о смоге на улицах города от горящих торфяников

экология улицы дым смог природные пожары новости читателей торфяные пожары московский папарацци запах гари

Фото: Читатель M24.ru Дмитрий

Читатели M24.ru сообщают о запахе гари в нескольких районах Москвы.

Дмитрий: "Район Отрадное. Заметно задымление и чувствуется отчетливый запах гари во всем районе".

Даниил: "Живу на востоке Москвы, в районе метро "Семеновская". На улице чувствуется сильный запах гари".

Алексей: "Ребята, в Отрадное пришел запах торфяников".

Юрий: "Северо-Восточный округ. Ярославское шоссе. Смог от пожаров в Тверской области пришел в столицу. Видимость смога появилась. Стоит едкий запах дыма на улице".

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На севере Москвы чувствуется запах гари

Напомним, что в Тверской области продолжают тушить два крупных пожара в Конаковском и Калининском районах. Для заливки торфяников используются 14 пожарных насосных станций и установки "Шквал".

С их помощью за сутки подается 16 тысяч тонн воды. Уже обводнено 6 гектаров торфяников. В МЧС заверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

МЧС исключило появление смога в Москве до конца недели

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