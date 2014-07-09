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Экология

09 июля 2014, 17:14

Компанию "Чистый город" обвиняют в нарушении экологических норм

экология нарушения прокуратура опасные вещества охрана природы парки и пешеходные зоны

Фото: ИТАР-ТАСС

Компанию "Чистый город" подозревают в незаконном складировании твердых бытовых отходов, сообщает в среду "Интерфакс" со ссылкой на источник в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

По данным департамента, компания осуществляет временное размещение и сортировку опасных бытовых отходов по адресу: Очаковское шоссе, дом №5А. Проверкой займется Московская городская военная прокуратура.

Ранее в отношении "Чистого города" департаментом уже были проведены внеплановые выездные проверки и неоднократно выданы предписания об устранении нарушений требований природоохранного законодательства, а также накладывались штрафы.

"Отходы находились вне оборудованных для этих целей площадках - на почве, площадь участка, занятого твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, составляла почти 4 тысячи квадратных метров", - рассказал представитель ведомства.

Специалисты департамента оценили ущерб, причиненный окружающей среде в результате действий "Чистого города", в размере 28 миллионов рублей. Отметим, что на тот момент у ООО "Чистый город" отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора.

За выявленные нарушения требований санитарного законодательства Роспотребнадзором по Москве компании "Чистый город" был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.

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