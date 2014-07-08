Полезный бизнес: как и где купить экопродукты

"Бизнес в Москве: как это работает": Продукты с приставкой "эко"

Сельскохозяйственные рынки Москвы переживают тяжелые времена. К 2015 году останутся только те, что находятся в капитальных строениях, а это меньше половины. Остальные рынки закроют, но на их месте построят торговые центры. Что делать москвичам, которые привыкли к мясу и овощам из подмосковных хозяйств? Куда теперь нести свои продукты фермерам? Об этом читайте в репортаже канала "Москва 24".

Здоровье - прежде всего

В этом подмосковном хозяйстве насчитывается более 7000 кур. Директор фермы Галина Березнюк нередко кормит их сама – так проще всего убедиться, что все здоровы. Использовать антибиотики или гормоны роста здесь категорически запрещено: ферма относится к числу экологичных, так что выращивать и птиц, и крупный рогатый скот приходится исключительно естественным путем.

Как утверждает Галина, главное – профилактика. По ее мнению, если следить за качеством и чистотой корма и подстилкой у животных, то и применение никаких антибиотиков не обязательно.

Местная птица живет как на курорте: много гуляет, ест отборное зерно и не подвергается стрессам. Весь корм и даже сено на подстилку выращивают прямо здесь, на собственных полях, вдали от промышленного смога и выхлопных газов.

"Естественно, наши поля не удобряются, не применяются никакие ядохимикаты, все экологически чистое. То есть брали пробы почвы, получали сертификаты, чтобы птица кушала без всяких добавок", - говорит Березнюк.

На обычной птицефабрике эти птицы сидели бы в металлических клетках практически без движения, а еда в их кормушках была бы активно приправлена усилителями роста и другими химическими добавками. Всего за месяц на гормональных дрожжах куры набрали бы товарный вид, вес, и отправились на прилавки магазинов. В естественных условиях, без химии, они растут в три раза медленнее.

Молодая мама Ольга Егорова совсем недавно вернулась в Москву из деревни. В загородный дом с детьми женщина перебралась еще в апреле. Семь месяцев семья провела на свежем воздухе и на натуральных деревенских продуктах.

Фото: ИТАР-ТАСС

Из парного молока Ольга сама готовила творог, сметану и даже масло, а мясо и яйца покупала у соседей. Но с наступлением зимы пришлось вернуться в город и к продуктам из магазина. Консерванты, усилители вкуса, химические добавки – детский организм отреагировал на перемены моментально.

"Бывает, что аллергия, сразу, да, диатез высыпает. Бывают даже иногда расстройства пищеварительного тракта – у более младших детишек. Бывает, конечно", - рассказывает Егорова.

В поисках натуральных продуктов Ольга обошла все близлежащие магазины и рынки, но найти все необходимое в одном месте так и не удалось. По ее словам, даже хорошее молоко, из которого можно было бы приготовить что-либо самой, она так и не встретила.

Поиски натуральных продуктов хозяйка продолжила в интернете - там, как и в магазинах, товаров с приставкой "эко" хоть отбавляй, но есть и онлайн-маркеты настоящих фермерских продуктов, которые из подмосковных хозяйств привозят на дом в Москву. Там Ольга теперь и заказывает раз в неделю мясо, молоко и творог.

Яйца и творог - прямо на порог

Рынки натуральных продуктов во Всемирной паутине появились пару лет назад. Они стали практически единственным связующим звеном между покупателями и фермерами: первые наконец нашли здоровую еду, а вторые – стабильный рынок сбыта.

"Им нравится то, что мы работаем по хорошей цене, не продавливаем их до уровня, скажем так, промышленных предприятий. Им нравится, что мы приезжаем сами на своем автомобиле и забираем, потому что им не надо ехать до Москвы, не надо тратить на это время", - утверждает генеральный директор компании "Season market" Сергей Мельник.

Поставщиков интернет-магазины отбирают очень тщательно. Например, создатели компании "Городские ковбои" около года лично объезжали фермерские хозяйства, а их только в Подмосковье не меньше сотни.

"Контроль качества, в первую очередь, идет визуальный, потом мы смотрим, чем кормят, если это животные какие-то продукты. Если это продукты растительные, смотрим, чем удобряют, и удобряют ли вообще. Также проходит тестирование в лабораториях ветеринарных, которое позволяет понять, что продукт полностью безопасен для здоровья", - говорит сооснователь компании "Городские ковбои" Максим Батраков.

Фото: ИТАР-ТАСС

На волне интереса к здоровому образу жизни многие хозяйства стали называть свою продукцию органической или "эко", и продавать в три раза дороже. Хотя на самом деле принципы натурального хозяйства соблюдают единицы. Разобраться, какая ферма выпускает экологически чистый продукт, а какая – замаскированную под него фальшивку, непросто.

"Очень часто бывают предложения, что "вот, мы тут поставляем на пол-Москвы, мы поставляем в крупные сетевые магазины, давайте мы начнем с вами работать, у нас не очень много консервантов – это нестрашно". Такие, допустим, есть предложения. Мы говорим: "Знаете, консервантов не бывает много или мало, они либо есть, либо нет. Если они есть, мы не работаем", - рассказывает Сергей Мельник.

Чтобы называться "эко", ферма должна иметь специальный биосертификат, а значит, нужно полностью отказаться от использования генномодифицированных продуктов, пестицидов, минеральных удобрений и вообще любой химии.

Но даже при соблюдении этих предписаний сразу же назвать свою продукцию органической или "эко" хозяйство не имеет права. Как утверждает Галина Березнюк, чтобы скот считался экологически чистым, он должен обязательно выращиваться в хозяйстве и на экологически чистых кормах.

Натуральные продукты не только сложно производить, но и продавать: они капризны к температурному режиму, не могут похвастаться высоким сроком годности. Отсюда серьезные риски как для ферм, так и для интернет-магазинов.

Компания "Городские ковбои" начинала бизнес с налаживания рынка сбыта и поиска склада. Однако Максим Батраков признается, что их компания до сих пор очень часто сталкивается с проблемой, когда большое количество продуктов приходит в негодность из-за того, что их не удается вовремя реализовать из-за короткого срока хранения.

Анализ рынка показал: аренда складских помещений неминуемо приведет молодую компанию к банкротству. Выходом могло стать только партнерство с крупной фирмой из числа конкурентов со своим складом и стабильным товарооборотом. И такая компания нашлась очень быстро.

"Мы снижаем издержки на ту же транспортировку. Мы везем не 50 килограмм творога для себя, мы везем 150 килограмм творога, потому что еще 100 килограмм в оптовом режиме распродадим. Опять же, очень выгодный момент для наших партнеров оптовых заключается в том, что у нас всегда есть, скажем так, небольшие краткосрочные запасы на месте, и они могут за счет этого достаточно гибко реагировать на запросы своих покупателей", - объясняет Сергей Мельник.

Фермерские продукты вместо магазинных

Сегодня – заказ, завтра – доставка. В этом бизнесе отточенная логистика – один из главных путей к успеху. Другим козырем может стать приемлемая цена, правда, дешевыми фермерские продукты не бывают.

"В общем, потянуть это можно. Это не бог весть какие прямо деньги. Я даже могу сказать, что приблизительно стоимость такая же, как у обыкновенных йогуртов в магазине, творога", - считает Ольга Егорова.

Здоровье не купишь, но его можно сохранить. Многие москвичи готовы переплачивать, лишь бы питаться качественными натуральными продуктами. Поэтому рынок фермерской еды - на сегодняшний день один из самых быстрорастущих в России.

"По разным оценкам, на сегодняшний день он составляет где-то от 120 до 180 миллионов долларов. Скажем, это достаточно неплохой оборот, больше, например, чем у ряда стран Евросоюза. Ежегодно оборот таких продуктов увеличивается в среднем на 30-40%", - говорит директор некоммерческого партнерства по развитию экологического и биодинамического сельского хозяйства "Агрософия" Андрей Ходус.

Фото: ИТАР-ТАСС

По словам экспертов, сейчас самое время развивать офлайн-продажи фермерских продуктов, то есть обычные торговые точки. Владельцы интернет-магазинов это понимают и ищут способы расширить свое пребывание на рынке.

"Мы проводили исследование, благодаря которому стало понятно, что многие готовы покупать продукты с ферм, но они не готовы ждать день-два. Людям удобно идти с работы и захватить с собой пакетик вкусных фермерских продуктов или какой-то молочки. Мы сейчас пробуем это делать. В этом году планируется открытие двух магазинов, в следующем – порядка 50 магазинов. Так что посмотрим, что получится", - рассказывает Максим Батраков.

И если рынок в интернете компания уже освоила, то с офлайн-продажами только предстоит разобраться. Как обеспечить стабильный спрос на товары, правильно выбрать расположение магазинов, ценовую политику – вот только часть вопросов, на которые бизнесменам нужно найти ответы.

Расширить свои знания и повысить квалификацию сотрудников столичным бизнесменам можно с помощью образовательных программ департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Подведомственные департаменту организации регулярно проводят обучающие семинары, курсы и форумы.

Такая форма поддержки может быть интересна не только магазинам, но и животноводческим хозяйствам. Умело донести продукцию до потребителя, грамотно выстроить отношения с дилером – этому стоит поучиться многим фермерам. В плюсе окажутся все: сельское хозяйство получит дополнительное развитие, а москвичи – доступ к здоровой пище для себя и своих детей.