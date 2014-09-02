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Экология

02 сентября 2014, 13:00

Завод "Эколог" закрыт по просьбам жителей - мэр

экология мэр Москвы промзоны закрытие заводы Сергей Собянин

Сергей Собянин распорядился закрыть завод "Эколог" в Некрасовке

На юго-востоке Москвы в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский принят ряд мер по улучшению экологической обстановки. В частности, здесь решили закрыть ветеринарно-санитарный завод "Эколог", сообщил во время посещения района Некрасовка Сергей Собянин.

Ранее инициативная группа местных жителей во главе с муниципальным депутатом Андреем Шибаевым обратилась к мэру Москвы с просьбой закрыть завод и разобраться с экологической ситуацией в районе, за закрытие завода было собрано 10 тысяч подписей.

"Завод "Эколог" с сегодняшнего дня закрыт и перестает работать", - сказал Сергей Собянин. Он добавил, что утилизация отходов будет передана на аналогичное предприятие, расположенное за пределами Москвы. "Что касается свалки (расположенной рядом с заводом "Эколог" в районе Некрасовка - M24.ru), через неделю приступим к ее реабилитации, чтобы она была безопасна. На этом месте сделаем спортивные объекты", - заявил мэр столицы.

Андрей Шибаев поблагодарил власти за решение о закрытии завода. "Закрытие "Эколога" для нас не просто приятная новость. Жителям важно, что наша власть учла их мнение, прислушалась к людям, отреагировала на наше обращение", - отметил он.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что Люберецкие очистные сооружения (ЛОС) ждет реконструкция. По его словам, здесь построят перекрытия для ликвидации неприятных запахов. "Это огромный проект, для этого потребуется несколько лет, но, тем не менее, мы уже в этом году приступили к его реализации", - отметил мэр столицы.

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Также Сергей Собянин рассказал, что промзона "Руднево" в микрорайоне Кожухово будет реорганизована. "Никто здесь не собирается никаких вредных производств размещать. Это чистой воды спекуляция, наоборот мы ряд производств на этой территории закроем", - сообщил мэр города.

По его словам, сейчас в промзоне строится электродепо, которое примет первые поезда метро уже в 2017 году, здесь также планируют разместить технопарки, инновационные производства. "То есть предприятия, которые дадут новые рабочие места и никоим образом не ухудшат экологию этого района", - уточнил мэр Москвы.

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