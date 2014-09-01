Места сбора: как избавиться от "неформатного" мусора

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Вопрос о том, куда сдать использованную пластиковую тару, старый мобильник или батарейки, все чаще интересует жителей столицы. Экологичный стиль жизни – это модно, да и разных проектов по раздельному сбору мусора в городе достаточно, чтобы каждый отвественный горожанин сумел разработать собственную "программу утилизации".

К примеру, с 30 августа до 7 сентября для тех, кто заботится об экологии, на дизайн-заводе "Флакон" в Северо-Восточном округе проходит акция "ЭлектроLove". На Большой Новодмитровской улице, 36 между строениями 2 и 14 рядом с просветительской площадкой "Центр экономии ресурсов" появился контейнер для старых электроприборов и оргтехники.

Инициатором акции стало некоммерческое объединение "PRO Отходы". В контейнере на "Флаконе" можно бесплатно оставить на переработку старые телефоны, плейеры, зарядные устройства, автомобильные аккумуляторы, картриджи для принтеров. Правда, опасные отходы вроде батареек и лампочек здесь не принимаются. Собранный мусор вывезет на переработку ЗАО "Петромакс".

Мусор в городе

M24.ru уже писало о том, что проблема переработки мусора очень актуальна для столицы: ведь отходов в Москве производится в три раза больше, чем в других городах России. При этом в 2013 году в Центральном и Юго-Западном округах стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора: на девяти площадках установили контейнеры для разных отходов. Также власти пытаются приучить горожан к мысли, что батарейки от электроприборов нельзя отправлять в обычные помойки. С августа 2013 по январь 2014 в Красносельском районе разместили специальные контейнеры, с помощью которых удалось собрать 230 килограммов пальчиковых батареек.

Пока эти акции ограничены либо временем, либо районом. Но экологически ответственные москвичи при желании всегда могут найти в городе места, куда можно сдать свой мусор на переработку. Как же в столице избавиться от бытовых отходов с минимальным ущербом для природы?

Разделяй и выкидывай

При том же Центре экономии ресурсов на заводе "Флакон" постоянно работает волонтерский пункт приема вторичных ресурсов. Пункт, расположенный под лестницей в строении 26, открыт по средам, четвергам и пятницам с 18.00 до 22.00, а по выходным – с 10.00 до 20.00. Принести можно макулатуру, стеклянные и металлически банки и бутылки, а также пластик, батарейки и старые мобильники. Есть здесь даже отдельное ведерко для пластмассовых крышек от бутылок и банок.

При этом на сайте центра дан такой длинный список материалов, которые можно или нельзя сдать на переработку, что ответственные горожане смогут, разбирая мусор, пополнить свои знания по химии. А вот крупную бытовую технику и электронику, на которую рассчитана разовая акция "ЭлектроLove", в стационарный пункт приема не берут!

Комментарии москвичей Настя, редактор: "Я долго мечтала начать сортировать мусор, но мне ужасно мешала лень. Я находила сотни отговорок: маленькая кухня, мне негде это хранить, в этом нет смысла, ведь в итоге все идет в один контейнер… Несколько лет назад я начала, наконец, сортировать пластик. Первые недели было неудобно, но теперь это обычная процедура. У меня два пакета: зеленый, биоразлагаемый, для пищевых отходов (это обычно овощные и фруктовый очистки) и большой пакет для пластика. Все грязные емкости я предварительно мою и высушиваю. В конце месяца я отвожу пакеты в пункт приема в центре "Артплэй". На работе у меня уходит очень много бумаги, первое время я ее выкидывала и чувствовала огромную вину. Теперь собираю и отношу в институт "Стрелка", у них есть баки специально для бумаги. Энергосберегающие лампочки и батарейки раньше я отвозила в IKEA, теперь их принимают в Media Markt".



Дизайнерский и торгово-выставочный комплекс "Artplay" на Нижней Сыромятнической улице в Центральном округе – тоже популярное место у тех, кто пытается правильно избавляться от скопившегося мусора. Пункт приема вторсырья, открытый ежедневно с 9.00 до 19.00, здесь действует благодаря компании "Сфера экологии". Компания эта уже несколько лет специализируется на эффективном управлении отходами и сотрудничает с несколькими предприятиями по переработке мусора. Например, бумагу перерабатывает ЗАО "Котляково", батарейки – "Мегаполисресурс", а оргтехнику – тот самый "Петромакс", который обслуживает нынешнюю акцию на "Флаконе". Сбор сырья – не благотворительность, а бизнес, ведь за мусор эти предприятия платят. К примеру, в "Котляково" макулатуру принимают по цене от 300 до 6000 рублей за тонну.



Мобильные помойки

В Москве организуют мобильные пункты приема отходов

Помимо стационарных пунктов приема отходов в городе немало и мобильных "помоек": они появляются в тех или иных районах города в рамках временных акций вроде описанной выше "ЭлектроLove". К примеру, этим летом в столице действовали и действуют до конца сентября 50 временных пунктов, организованных порталом об экологичном образе жизни Recycle и компанией "Грузовичкоф". Пункты работают с 26 июля и принимают в них только те отходы, которые действительно можно оправить на переработку в нашей стране: бумагу и картон, пластиковые бутылки и флаконы, металл, стекло, батарейки и упаковки TetraPak. Все, что сдают горожане, передается все в ту же "Сферу экологии". Принцип прост: грузовичок для мусора появляется в одной точке, останавливается на час, а затем движется на новое место.

Комментарии москвичей Полина, фотограф: "Я сдаю в пункты приема батарейки. Пытаюсь сдавать и бумагу, а если получается, и другие отходы. Постоянного пункта "сдачи" у меня нет – узнаю про места, где принимают мусор. Но они, к сожалению, часто меняются".



6 сентября мобильный пункт будет курсировать по Северному округу. В 13:00 он появится у метро "Речной вокзал", через час переберется на "Водный Стадион", далее остановится у "Войковской", "Аэропорта" и "Тимирязьевской".

7 сентября рейд пройдет по Северо-Восточному округу: от "Медведково" до ВДНХ с остановками у "Бабушкинской", "Свиблово", "Ботанического сада".

13 сентября от отходов смогут избавиться жители Восточного округа, если "перехватят" мусорный грузовичок у метро "Щелковская", "Партизанская", "Авиамоторная", "Перово", "Новокосино".

14 сентября в Юго-Восточном округе ответственных мусоросборщиков ждут возле "Лермонтовского проспекта", "Кузьминок", "Печатников", "Крестьянской заставы".

20 сентября мусор соберут в Южном округе, у станций "Орехово", "Кантемировская", "Коломенская", "Нагатинская", "Тульская".

21 сентября сбор отходов пройдет в Юго-Западном округе, рядом с "Теплым станом", "Коньково", "Калужской", "Новыми Черемушками", "Академической".



Если села батарейка

Фото: ИТАР-ТАСС

О том, что старые пальчиковые батарейки – опасный мусор, известно уже всем. Содержащиеся в этим мелких предметах тяжелые металлы и канцерогенные вещества загрязняют площадь на 20 квадратных метров вокруг выброшенной батарейки. Проблема в том, что батарейки долгое время было некуда сдавать на утилизацию. Только осенью 2013 года линия по переработке этого опасного мусора появилась на челябинском перерабатывающем заводе. Именно туда отправляют все собранные в столице батарейки. Но где же их собирают?

Комментарии москвичей Алексей, блогер: "Раньше батарейки принимал биологический музей имени Тимирязева. В награду давали сувениры – что-то типа детских раскрасок". Светлана, домохозяйка: "Сейчас вообще многие компании начали активно агитировать за сдачу батареек. У моей мамы на работе тоже собирают использованные батарейки, а потом увозят в один из пунктов. Считаю это полностью правильным".



С 1 января 2014 года пункты приема батареек создаются в Западном, Северном, Северо-Восточном и Юго-Восточном округах Москвы по инициативе департамента ЖКХ. Не менее активно действуют общественные организации, например, экологическое движение "Сдай батарейку - спаси планету" . По инициативе экологов контейнеры для сбора ненужных источников автономного питания появляются в разных общественных учреждениях столицы. Например, такой пункт действовал в Центральной молодежной библиотеке имени Светлова, однако сейчас сбор батареек в библиотеке временно прекращен, зато пункт открылся в вестибюле Российской государственной библиотеки для молодежи на Большой Черкизовской улице (Восточный округ). Собранные отходы вывозят активисты движения "МосЭко".

Куда сдать использованные батарейки



Сбором использованных батареек занимаются и торговые сети, которые стремятся поддержать свою репутацию "социально ответственного бизнеса". К примеру, сбором вредного сырья и отправкой его на утилизацию в Челябинск занялась сеть Media Markt: российские магазины поддержали акцию, которая давно уже проводится во всех немецких торговых точках компании. Использованные аккумуляторы можно положить в контейнер в отделе "Аксессуары", дорогу к "месту сбора" указывают стрелки на полу. Контейнеры установлены в 13 столичных магазинах, их адреса можно узнать на сайте челябинского предприятия "Мегаполис Ресурс", куда и попадают в итоге собранные в столице батарейки.

Схожие акции, хотя и в меньшем масштабе, проводят другие торговые точки, например, интернет-магазины: "LavkaLavka", ""БИО-долина" и "И-Мне".

Однако горожане могут сдавать использованные элементы питания не только в магазины и библиотеки, но и в офисы управляющих компаний своих домов и в управы всех 125 районов.

В Москве открылись 1300 пунктов для сбора отработанных ламп

Кстати, батарейки - не единственные "вредные" предметы, которые нужно сдавать в специально организованные пункты приема. Точно так же следует поступать и с энергосберегающими лампочками, содержащими ртуть. С весны 2014 года в столице появилось уже 1300 пунктов сбора старых лампочек.



Анна Макарова