Хасиков проведет бой с Замбидисом 28 марта в Лужниках

Бату Хасиков. Фото: M24.ru

Знаменитый российский кикбоксер Бату Хасиков проведет 28 марта в Лужниках бой против грека Марка Замбидиса. Поединок пройдет в рамках спортивного шоу FIGHT NIGHTS "Битва под Москвой 15".

В рамках мероприятия состоится несколько боев известных российских спортсменов. Поединок Хасикова с Замбидисом - это повторное противостояние двух "законодателей мод" в К-1.

Первый бой между этими спортсменами закончился уверенной победой Хасикова, который выиграл нокаутом. Замбидис получил тяжелую травму - перелом челюсти.

Также на ринг выйдут Константин Ерохин и Владимир Минеев. Первому предстоит помериться силами с известным нокаутером американцем Бреттом Роджерсом, а второй выйдет защищать титул чемпиона мира WKN. Соперник Минеева пока неизвестен.

Большой вечер единоборств начнется в 20.00.