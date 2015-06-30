На улице Спиридоновка открылся ресторан "Ходя Ходя"

Фото: facebook.com/hodiarest

На улице Спиридоновка открылся новый китайский ресторан "Ходя Ходя". Об этом сообщается на официальной странице заведения в Facebook. "Ходя Ходя" занял место закрывшегося ранее ресторана "Золотой теленок".

В ресторане представлена классическая китайская кухня. Шеф-поварами заведения, открытого Кириллом Гусевым, стали Денис Крылов и Павел Кириллов, а от. За вок, лапшу и дим-самы в "Ходя Ходя" отвечают китайские повара Ху Танг и Ван Лю .

Название "Ходя Ходя" происходит от ругательства – так в первой половине XX века в России, по версии толкового словаря Ушакова, обзывали китайцев.