Посетителей ВДНХ угостят повидлом и научат готовить яблоки в карамели

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Гастрономический фестиваль "Яблочный Спас" пройдет на территории ВДНХ 23 и 24 августа. Сюда привезут более 5 тысяч тонн сочных плодов 26 различных сортов.
Посетители попробуют моченые яблоки, яблоки в карамели, штрудель, яблочное мороженое, яблочный хлеб, пряники в форме яблок, варенье, джемы, повидло и яблочную пастилу от музея коломенской пастилы и фабрики "Белевская пастила". Утолить жажду можно будет свежевыжатым яблочным соком, домашним лимонадом и чаем из старинного самовара.
"В фестивале примут участие ведущие московские поставщики яблок, производители джемов, варенья, повидла, московские кондитерские, пекарни, кофейни и рестораны", - сообщили в департаменте культуры Москвы.
Для гурманов организуют мастер-классы по приготовлению яблочных десертов, бездрожжевых яблочных пирожков, гуся в яблоках и сибирского елово-яблочного коктейля. Любителей креатива научат вырезать из яблок замысловатые узоры.
А еще на ВДНХ установят масштабный фруктовый арт-объект "Кубическое яблоко", составленный из тысячи яблок. Также можно будет пофотографироваться на фоне огромной корзины с яблоками.
Добавим, что "Яблочный Спас" организуют в рамках фестиваля "Лучший город Земли", участник которого все лето радуют москвичей театрализованными представлениями, оригинальными перформансами и концертами под открытым небом.
Мероприятия пройдут с 12.00 до 22.00.
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