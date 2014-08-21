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Культура

21 августа 2014, 09:45

Посетителей ВДНХ угостят повидлом и научат готовить яблоки в карамели

еда культура ВДНХ яблоки мастер-классы свежий воздух семейная и молодёжная политика

Фото: М24

Гастрономический фестиваль "Яблочный Спас" пройдет на территории ВДНХ 23 и 24 августа. Сюда привезут более 5 тысяч тонн сочных плодов 26 различных сортов.

Посетители попробуют моченые яблоки, яблоки в карамели, штрудель, яблочное мороженое, яблочный хлеб, пряники в форме яблок, варенье, джемы, повидло и яблочную пастилу от музея коломенской пастилы и фабрики "Белевская пастила". Утолить жажду можно будет свежевыжатым яблочным соком, домашним лимонадом и чаем из старинного самовара.

"В фестивале примут участие ведущие московские поставщики яблок, производители джемов, варенья, повидла, московские кондитерские, пекарни, кофейни и рестораны", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Для гурманов организуют мастер-классы по приготовлению яблочных десертов, бездрожжевых яблочных пирожков, гуся в яблоках и сибирского елово-яблочного коктейля. Любителей креатива научат вырезать из яблок замысловатые узоры.

А еще на ВДНХ установят масштабный фруктовый арт-объект "Кубическое яблоко", составленный из тысячи яблок. Также можно будет пофотографироваться на фоне огромной корзины с яблоками.

Добавим, что "Яблочный Спас" организуют в рамках фестиваля "Лучший город Земли", участник которого все лето радуют москвичей театрализованными представлениями, оригинальными перформансами и концертами под открытым небом.

Мероприятия пройдут с 12.00 до 22.00.

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