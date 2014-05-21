Рестораны аргентинской кухни стали самыми дорогими в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Средний чек в ресторанах Москвы равен чуть менее полутора тысячам рублей, сообщается в рейтинге, составленном аналитиками компании 2ГИС. Самой дорогой кухней в столице стала аргентинская, средний чек которой составил 3900 рублей. Самая дешевая кухня в Москве – чешская, ее средний чек равен 960 рублей.

По данным организации, в настоящее время в столице работают более 2700 ресторанов. Чаще всего встречается европейская кухня – ее предлагают 64% ресторанов.

Если же сравнивать национальные кухни, то самыми популярными в Москве сегодня являются русская и итальянская. На первой специализируется более 20% ресторанов, на второй – 19,5%. На третьем месте находится японская кухня, ее блюда готовят почти 17% ресторанов.

Наиболее известным блюдом в Аргентине можно назвать асадо - запеченное на камнях мясо капибар, кайманов, зебу, коров. Кроме того, в качестве десерта можно попробовать пироги с дульсе де лече - специальным кремом из молока и сахара.