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Культура

18 декабря 2014, 16:12

На новогоднем "Ламбада-маркете" можно будет купить мебель и игрушки

еда покупки Ламбада-маркет вещи базары время с детьми фестивали и праздники

Фото: facebook.com/lambadamarket

С 19 по 21 декабря в универмаге "Цветной" пройдет новогодний "Ламбада-маркет". Гости ярмарки смогут приобрести мебель и игрушки, обувь и аксессуары, украшения и вещи для дома и интерьера.

Участие в "Ламбада-маркете" примут около 200 магазинов, дизайнеров и частных любителей рукоделия. Кроме того, на ярмарке будут работать три музыкальные точки, фудкорт и зона с мастер-классами для всей семьи.

Гостей базара научат своими руками делать елки, маски, рождественские носки, световые скульптуры, панно. Также ребята и взрослые узнают, как правильно сервировать стол, изготовят деревянные подносы для завтрака и вертикальные сады.

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Также любителей творчества будут ждать на занятиях по акварельной иллюстрации, вязанию гигантскими спицами, скрапбукингу.

Гостей ждут на "Ламбада-маркете" с 14.00 до 23.00.

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