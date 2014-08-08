В Подмосковье пройдет вегетарианский фестиваль

Фото: ethnomir.ru

9 и 10 августа в культурно-образовательном центре "Этномир" ждут всех ценителей здорового образа жизни. Здесь пройдет вегетарианский фестиваль, гостям которого предложат посетить лекции, семинары, кулинарные мастер-классы.

В "Этномире" будет работать ярмарка экологически чистых продуктов, а также площадка для проведения оздоровительных тренингов. Так, удастся заняться цигун, хатха-йогой, танцами. Маленьких посетителей фестиваля ждет специальная детская программа.

Подкрепиться можно будет в ресторанном дворике (разумеется, тоже вегетарианском) и на сыроедческой площадке. С полной программой первого дня фестиваля можно ознакомиться здесь, с программой второго - здесь.

Любителей активного отдыха ждут скалодром, парк аттракционов, катание на велосипедах. Кроме того, в "Этномире" находится питомник собак породы хаски, сад бабочек, музей живой природы. Все эти площадки смогут посетить гости вегетарианского фестиваля.

Фестиваль начнется в 12.00. Стоимость однодневного билета – 500 рублей (детский обойдется в 250, малыши до 5 лет проходят бесплатно). Билет можно купить на сайте "Этномира" или в кассе у входа в парк.