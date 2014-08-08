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Культура

08 августа 2014, 13:44

В Подмосковье пройдет вегетарианский фестиваль

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Фото: ethnomir.ru

9 и 10 августа в культурно-образовательном центре "Этномир" ждут всех ценителей здорового образа жизни. Здесь пройдет вегетарианский фестиваль, гостям которого предложат посетить лекции, семинары, кулинарные мастер-классы.

В "Этномире" будет работать ярмарка экологически чистых продуктов, а также площадка для проведения оздоровительных тренингов. Так, удастся заняться цигун, хатха-йогой, танцами. Маленьких посетителей фестиваля ждет специальная детская программа.

Подкрепиться можно будет в ресторанном дворике (разумеется, тоже вегетарианском) и на сыроедческой площадке. С полной программой первого дня фестиваля можно ознакомиться здесь, с программой второго - здесь.

Любителей активного отдыха ждут скалодром, парк аттракционов, катание на велосипедах. Кроме того, в "Этномире" находится питомник собак породы хаски, сад бабочек, музей живой природы. Все эти площадки смогут посетить гости вегетарианского фестиваля.

Фестиваль начнется в 12.00. Стоимость однодневного билета – 500 рублей (детский обойдется в 250, малыши до 5 лет проходят бесплатно). Билет можно купить на сайте "Этномира" или в кассе у входа в парк.

как добраться до "Этномира"

"Этномир" находится неподалеку от Наро-Фоминска, в 111 километрах от Москвы. Доехать до него на собственном автомобиле можно по Киевскому или по Минскому шоссе. Парковка у входа в парк бесплатная.

Каждый выходные в 10.00 от станции метро "Молодежная" в "Этномир" отправляется автобус, стоимость проезда – 1000 рублей для взрослых и 800 для детей. В стоимость входит билет в парк. В сторону столицы автобус выезжает в 19.00.

Кроме того, добраться до "Этномира" можно от станции "Балабаново". До нее идет электричка с Киевского вокзала. Далее нужно будет взять такси.

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