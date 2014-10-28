eBay покинула российскую ассоциацию интернет-торговли

Фото: ТАСС

Американская компания eBay вышла из российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщает РБК со ссылкой на представителей обеих сторон.

У eBay были разногласия с остальными членами организации по двум вопросам, из-за которых она и покинула АКИТ. В частности, американская компания была против снижения порога беспошлинной интернет-торговли с 1000 до 150 евро.

По словам исполнительного директора АКИТ Виталия Жигулина, принятие законопроекта не слишком затронет eBay, так как сумма среднего чека на интернет-аукционе составляет около 45 евро. В феврале 2014 года глава российского eBay Вадим Долгов высказался против снижения порога. eBay при этом оказалась единственным членом АКИТ, разделяющим подобную позицию.

Кроме того, в качестве другой причины, по которой интернет-аукцион покинул АКИТ, источники издания называют поддержку ассоциацией запрета на параллельный импорт (ввоза товаров в страну без согласия их производителя), действующего с 2008 года.

В 2014 году Федеральная антимонопольная служба разработала поправки, которые отменяют запрет на параллельный импорт. АКИТ, в свою очередь, выступил против поправок. Их вступление в законную силу приведет к заполнению российского рынка контрафактом, считают члены ассоциации.

Напомним, 27 октября в интервью "Российской газете" министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что порог беспошлинной интернет-торговли, выше которого заказанные за рубежом товары будут облагаться дополнительными таможенными сборами, будет снижен с нынешних 1000 евро до 500 евро в месяц.

Ранее законопроект об ограничении беспошлинного ввоза товаров для личного пользования был подготовлен Минфином в июне 2014 года. В нем было прописано, что если стоимость ввозимых товаров превышает €150 в месяц, то покупатель должен будет заплатить пошлину в размере 30% от общей суммы.

Однако чуть позже в правительстве было решено пересмотреть величину порога.

Сейчас порядок освобождения от таможенных платежей за товары, доставляемые по почте из-за рубежа в рамках Таможенного союза, регулируется межправительственным соглашением союза. Таможенные платежи не взимаются за доставляемые по почте или экспресс-доставкой товары, если их совокупная стоимость в течение месяца не больше тысячи евро, а суммарный вес не превышает 31 кг.

Если же вес и сумма оказывается больше этих показателей, пошлина взимается в размере 30 процентов от таможенной стоимости товаров.