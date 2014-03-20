Москвич Антон Никифоров завоевал "золото" в Кубке мира по дзюдо

Фото: m24.ru

На днях завершился Континентальный Кубок мира по дзюдо, проходивший 17 и 18 марта в столице Уругвая Монтевидео. В состязаниях приняли участие 220 мужчин и женщин из 17 стран. Одним из победителей турнира стал представитель школы МГФСО Москомспорта Антон Никифоров, взявший "золото" в весовой категории до 81 кг, сообщает пресс-служба столицного департамента физической культуры и спорта.

В Континентальном Кубке Европу представили спортсмены из Франции, Испании, Германии, Великобритании и России. Всего же за честь нашей сборной боролись 11 спортсменов.

В ходе соревнований сборная России завоевала сразу три золотые медали. Помимо Никифорова награды высшей пробы достались Денису Лаврентьеву в весовой категории до 66 кг и Сослану Бостанову в весе более 100 кг.