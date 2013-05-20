Джинсы: полтора века славы

Фото: ИТАР-ТАСС

Многие вещи выходят из моды и живут всего один сезон. Но это – не о джинсах. Они появились на свет 140 лет назад, были популярными в позапрошлом столетии и стали символом успеха в Советском Союзе. Как появилась эта легендарная одежда, рассказывает M24.ru.

Джинсы – это одна из тех вещей, которые, появившись однажды, стали неизменным атрибутом человечества и проделали немалый путь, эволюционируя вместе с обществом. Вряд ли кто-то точно скажет, когда и где именно появились самые первые джинсы. Считается, что слово jeans пошло от названия города Генуя, где моряки носили штаны из плотной хлопчатобумажной ткани, которые были чрезвычайно удобны в плаваниях.

Несколько веков спустя плотные хлопчатобумажные штаны всплыли уже в другой части света – Америке. Именно такие брюки носили рабы, занятые на уборке сахарного тростника. В общем, прародителями джинсов стали чисто "рабочие" штаны, которыми брезговали плантаторы и владельцы кораблей.

А первые именно джинсы придумал человек, имя которого знают многие – оно увековечено в названии фирмы, основанной им же – Леви Страусс. Точных данных о том, когда именно Страусс додумался делать джинсы, не существует. Вероятно, это было в 50-х годах позапрошлого столетия. Впрочем, днем рождения джинсов считается день, когда Страусс запатентовал металлические заклепки на карманы новых штанов. Эта дата известна точно – 20 мая 1873 года.

Фото: ИТАР-ТАСС

Примечательно, что изобрел заклепки совсем не Страусс, а портной из Невады Джейкоб Дэвис. Но денег запатентовать свое изобретение у него не было, и пришлось продавать идею поставщику – предприимчивому Леви, который к тому времени уже сколотил неплохой капитал на торговле джинсами.

Спрос на джинсы был очень высоким. Новая одежда не считалась атрибутом рабства, и носили ее с одинаковым удовольствием как богатые, так и бедные.

Неизвестно, какой бы была дальнейшая судьба джинсов, но в 20-30 годы прошлого века Америку захватил бум "ковбойства". В то время основными киногероями были не холеные мачо в костюмах от известных кутюрье, а суровые парни, укрощавшие быков и диких лошадей. А американские ковбои страсть как любили носить джинсы – удобную одежду, которую было не так-то просто порвать. Да, ковбои были и достаточно бережливыми людьми.

На фоне этого бума спрос на джинсы снова взлетел до заоблачных высот, а чисто американское увлечение вместе с войсками американцев в Первую мировую войну проникло в Европу. Сначала на носителей джинсов в Старом Свете смотрели как на недалеких оборванцев, которые ничего не понимают в моде. Но вскоре мнение о них коренным образом изменилось, а причиной тому стало невероятное удобство джинсов во всех сферах жизни.

Идешь на свидание? Надевай джинсы. Работаешь в саду? Носи джинсы. И так далее. Сыграл свою роль и имидж "крутых парней", который закрепился за носителями джинсов на Западе.

Долгое время ношение джинсов было исключительно прерогативой мужской половины населения. Женщинам надевать джинсы не то что бы не дозволялось, для них их банально не выпускали. Но довольно быстро и этот недочет был исправлен. А сейчас женских моделей едва ли не больше, чем мужских.

Фото: ИТАР-ТАСС

Отдельно стоит сказать про популярность джинсов в Советском Союзе. Пожалуй, ни в одной стране они не были столь популярны. А все потому, что пришедшие из-за рубежа джинсы считались одеждой экстра-класса. Советские брюки-"техасы" такой популярностью не пользовались. За джинсы давали и зарплату, и полторы – и не смотрели на деньги, ведь счастливый обладатель диковинных брюк разом повышал свой социальный статус от "электрослесаря пятого разряда" до "юноши в джинсах".

Разумеется, больше всего ценились американские джинсы, прежде всего, Levi’s, но и индийские, например, весьма котировались.

Те, кто не мог позволить себе такую роскошь, а носить что-то похожее на эту одежду хотелось, обращались в подпольные швейные фабрики, где под заказ неизвестные мастера шили нечто напоминающее джинсы.

Интересно, что после распада СССР и падения "железного занавеса" мода на джинсы никуда не делась. Они до сих пор остаются едва ли не самым популярным элементом одежды. Наверное, в джинсах есть что-то особенное. То, что способно заставить весь мир вот уже 140 лет раз за разом надевать джинсы разных форм и фасонов.