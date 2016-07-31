В "Аптекарском огороде" выступят "Звезды джаза"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Два дня – 29 и 31 июля – в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будет проходить фестиваль "Звезды джаза", сообщают организаторы.

29 июля на сцене под открытым небом выступит один из лучших отечественных гитаристов Иван Смирнов. В его музыке, приправленной изрядной долей импровизации, переплетены славянский, азиатский, кельтский, испанский фольклор и ощущается явное влияние рока. Иван Смирнов по праву считается одним из главных "перфекционистов" российской культуры, чей бескомпромиссный подход — как к исполняемому материалу, так и к качеству его звучания – завоевал признание огромной аудитории. В его послужном списке – международные гастроли, участие в престижных музыкальных фестивалях, сольные концерты в Белом доме, выступления с легендарными американскими гитаристами Элом Ди Меолой и Стивом Ваем, а также признание таких мастеров, как Джон Скофилд, Аллан Холдсворт и Скотт Хендерсон.

А 31 июля состоится выступление живой легенды советского джаза, джаз-рока и музыкальной культуры в целом Алексея Козлова и знаменитой группы "Арсенал". Алексей Козлов – основатель отечественного джаз-рока, композитор, саксофонист, пианист, вокалист, автор книг. Он один из создателей первых джаз-клубов в Советском Союзе (например, кафе "Молодежное", "Ритм", "Печора"). Ему и ансамблю "Арсенал" посвящена часть известной в мире джаза книге Хедрика Смита The Russians.

Ну а те, кто не смогут в дни концертов лично присутствовать в "Аптекарском огроде" на выступлениях "Звезд джаза", сможет посмотреть прямую трансляцию на сайте.

Серия концертов "Город Джаз", в рамках которого и проходит фестиваль "Звезды джаза", в "Аптекарском огороде" стартовала 2 июля и продлится до осени.