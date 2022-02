На фестивале "Усадьба Jazz" выступит легендарный Тони Аллен

Тони Аллен. Фото: facebook.com/pages/Tony-Allen

20 июня на фестивале "Усадьба Jazz" - который впервые пройдет в Царицыне - выступит легендарный барабанщик Тони Аллен со своим проектом "Film Of Life". Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

В этом году фестиваль "Усадьба Jazz" впервые пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" 20 и 21 июня. В парке разместят: шесть музыкальных сцен, площадки для поэтических чтений, спорта и детских игр, выставку арт-объектов под открытым небом, фуд-маркет с кухнями разных народов мира и другие развлечения.

Тони Аллен впервые приедет на фестиваль. Барабанщик давно стал знаковой фигурой в африканской музыке. Брайан Ино назвал Аллена "лучшим из живущих ныне ударников". Кроме того, Тони Аллен много лет выступал с саксофонистом Фелой Кути, пионером афробита.

В последнее время Аллен участвует в супергруппе The Good, The Bad & The Queen, работает с с Шарлоттой Генсбур. Также он выпустил альбом "Inspiration Information" с финским классиком Джими Тенором.

В октябре 2014 года Аллен выпустил пятый сольный альбом Film Of Life. Над пластинкой работали нигерийские вокалистки Adunni и Nefertiti, а в двух треках отметился лидер Blur и Gorillaz Дэймон Албарн.

[html] [/html]