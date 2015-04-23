Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля 2015, 10:56

Культура

В этом году на фестивале "Усадьба Jazz" впервые заработают шесть сцен

Фото: m24.ru

20 и 21 июня в Царицыно пройдет Международный фестиваль "Усадьба Jazz". Впервые на мероприятии будет работать сразу шесть сцен.

  • "Партер" - самая крупная площадка фестиваля, где выступают мировые звезды джаза, фанка, world music, электроники, а также известные российские поп- и рок-исполнители;
  • "Аристократ" - площадка для интеллектуальной музыки, традиционного джаза и спецпроектов;
  • "Берег" - сцена этнической и world music;
  • Jazz Club - площадка для выступления самых перспективных российских джазовых музыкантов;
  • "Каприз" - площадка для любителей танцевального рок-н-ролла, рокабилли, свинга;
  • "Индикатор" - сцена независимых музыкантов.

Напомним, хедлайнером фестиваля в этом году станет легендарный нигерийский ударник Тони Аллен, один из основателей афробита и афрофанка.

Среди открытий для российской публики будет австралийская неосоул-группа Hiatus Kaiyote. Они были номинированы на Grammy и недавно выпустили второй альбом.

Из российских артистов на главной сцене выступят триумфатор шоу "Голос" Антон Беляев с группой Therr Maitz, недавно записавшие новый альбом, Диана Арбенина и "Ночные Снайперы" с редко исполняемой программой Unplugged.

Подробнее о мероприятии - здесь.

$2

[html][/html]

джаз Царицыно Усадьба Jazz фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика