В этом году на фестивале "Усадьба Jazz" впервые заработают шесть сцен

20 и 21 июня в Царицыно пройдет Международный фестиваль "Усадьба Jazz". Впервые на мероприятии будет работать сразу шесть сцен.

"Партер" - самая крупная площадка фестиваля, где выступают мировые звезды джаза, фанка, world music, электроники, а также известные российские поп- и рок-исполнители;

"Аристократ" - площадка для интеллектуальной музыки, традиционного джаза и спецпроектов;

"Берег" - сцена этнической и world music;

Jazz Club - площадка для выступления самых перспективных российских джазовых музыкантов;

"Каприз" - площадка для любителей танцевального рок-н-ролла, рокабилли, свинга;

"Индикатор" - сцена независимых музыкантов.

Напомним, хедлайнером фестиваля в этом году станет легендарный нигерийский ударник Тони Аллен, один из основателей афробита и афрофанка.

Среди открытий для российской публики будет австралийская неосоул-группа Hiatus Kaiyote. Они были номинированы на Grammy и недавно выпустили второй альбом.

Из российских артистов на главной сцене выступят триумфатор шоу "Голос" Антон Беляев с группой Therr Maitz, недавно записавшие новый альбом, Диана Арбенина и "Ночные Снайперы" с редко исполняемой программой Unplugged.

Подробнее о мероприятии - здесь.

