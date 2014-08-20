Ретро-джазовая группа Real Jam даст в столице сольный концерт

Real Jam. Фото: Предоставлено организаторами

21 августа в арт-клубе "Дуровъ" выступит ретро-джаз проект Real Jam. Три вокалистки и пять музыкантов (ударные, контрабас, гитара, саксофон и клавиши) вместо обычных концертов устраивают фееричные шоу, а любой клуб превращают в оригинальное джаз-кафе.

Группа исполнит песни, которые вошли в "золотой" фонд всемирной музыкальной истории. В свое время эти композиции исполняли такие мировые звезды, как Элла Фитцджеральд, Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, сестры Эндрюс и Мэрилин Монро.

Группа тесно сотрудничает с российскими коллективами "Пижоны", "Коралловые рифы", Neva River Rockets и Gagarin Brothers, а также с британским вокальным трио Puppini Sisters.

Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 800 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ