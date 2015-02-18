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Культура

18 февраля, 11:56

Вокалистка Лиза Генри исполнит свинг и соул в клубе "ДуровЪ"

джаз концерты свинг Лиза Генри

Лиза Генри. Фото: компания tMotion

19 февраля в Москву с концертом приедет американская вокалистка Лиза Генри. Она выйдет на сцену клуба "ДуровЪ".

Генри исполнит свинг и соул с присущей ей искренностью и мягкостью.

Вокалистка с 6 лет пела в баптистском хоре. В 12 она начала исполнять песни Билли Холидэй и влюбилась в джаз.

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Карьера Лизы началась, когда ей было 17 лет. Девушку пригласил выступать в своем шоу органист Еверетт Деван. Одновременно она стала также сотрудничать с биг-бэндом Винса Билардо и оркестром Стива Миллера.


Начало концерта - в 20.00. Билеты - от 800 рублей.

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