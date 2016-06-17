Форма поиска по сайту

17 июня 2016, 16:51

Культура

LIVE: джаз в Библиотеке-читальне имени Тургенева

21 июня в сквере Библиотеки-читальни имени Тургенева студенты и выпускники Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства дадут большой джазовый концерт. На вечере прозвучат классические и современные произведения, смелые аранжировки и необычные эксперименты.

На сцену выудут:

  • Дмитрий Таранов (контрабас),
  • Ксения Жиронкина (клавиши),
  • Егор Горкин (ударные),
  • Василий Яник (саксофон).

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 21 июня с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


