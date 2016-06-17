LIVE: джаз в Библиотеке-читальне имени Тургенева

21 июня в сквере Библиотеки-читальни имени Тургенева студенты и выпускники Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства дадут большой джазовый концерт. На вечере прозвучат классические и современные произведения, смелые аранжировки и необычные эксперименты.
На сцену выудут:
- Дмитрий Таранов (контрабас),
- Ксения Жиронкина (клавиши),
- Егор Горкин (ударные),
- Василий Яник (саксофон).
Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 21 июня с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 21 июня, с 19:00
- Где смотреть: Москва онлайн