LIVE: джаз в Библиотеке-читальне имени Тургенева

21 июня в сквере Библиотеки-читальни имени Тургенева студенты и выпускники Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства дадут большой джазовый концерт. На вечере прозвучат классические и современные произведения, смелые аранжировки и необычные эксперименты.

На сцену выудут:



Дмитрий Таранов (контрабас),

Ксения Жиронкина (клавиши),

Егор Горкин (ударные),

Василий Яник (саксофон).

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 21 июня с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 21 июня, с 19:00

Где смотреть: Москва онлайн



