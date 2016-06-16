Игорь Бутман откроет джазовый фестиваль в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Второй фестиваль "Джазовые сезоны" в Горках, который представит музыкант Игорь Бутман, пройдет 9-10 июля в музее-заповеднике Горки Ленинские.

Откроется мероприятие выступлением квинтета Сергея Долженкова – новым ярким явлением на московской инструментальной сцене. Затем на сцену поднимется Alexander Dovgopoly Project – сольный проект солиста Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Также в музыкальной программе оригинальные версии хитов The Beatles, авторская музыка юной пианистки Юлии Перминовой и мелодии классического джаза в исполнении Юлианы Рогачевой. Но главным хедлайнером первого дня станет Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Музыканты сыграют часовой сет, состоящий из главных хитов, гремевших в лучших залах мира.

Второй день начнется с выступления известной певицы Алины Ростоцкой и ее группы JazzMobile. Еще одним открытием фестиваля станет самая юная участница "Джазовых сезонов" Ярослава Симонова, выступавшая с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и многих других джазовых смотрах. Юная исполнительница стояла на одной сцене с Мирей Матье, Аланом Харрисом, Энтони Стронгом, Вадимом Эйленкригом и Сергеем Мазаевым, но на фестивале она выступит в качестве лидера собственного коллектива и с сольным альбомом за плечами. А завершит двухдневный музыкальный марафон юбилейный концерт выдающегося барабанщика Олега Бутмана при участии Игоря Бутмана и культового трубача, участника группа Brecker Brothers и Blood, Sweat & Tears Рэнди Бреккера.