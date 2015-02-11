Игорь Бутман научит детей джазу

Игорь Бутман (слева). Фото: m24.ru/Михаил Сипко

16 февраля в рамках фестиваля "Триумф джаза" впервые пройдет первый детский джазовый фестиваль, на котором выступят юные музыканты со всей России. Фестиваль проходит при поддержке Дирекции образовательных программ Департамента культуры г. Москвы

В программу детского "Триумфа джаза" войдут:

16 февраля - двухнедельная фотовыставка в парке искусств МУЗЕОН. На ней представят фотографии участников фестиваля, а также фото за более чем 15-летнюю историю фестиваля;

17 февраля - гала-концерт в ММДМ. Помимо юных джазовых талантов, там выступит Игорь Бутман и звезды мирового джаза;

18 и 19 февраля - серия открытых мастер-классов от звезд российского джаза, которые пройдут в московских школах искусств. Учить джазу будет сам Игорь Бутман и его коллеги: Николай Левиновский, Сергей Манукян, Лев Слепнер, Александр Беренсон, Евгений Лебедев и другие;

18 февраля - большой концерт Николая Левиновского и группы Swing Madness в Музыкальной школе имени Мурадели.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Фестиваль "Триумф джаза" продлится до 1 марта. Вход детские мероприятия свободный.