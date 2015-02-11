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Фестивали

11 февраля, 19:01

Игорь Бутман научит детей джазу

джаз мастер-классы Игорь Бутман фестивали и праздники Парк искусств МУЗЕОН

Игорь Бутман (слева). Фото: m24.ru/Михаил Сипко

16 февраля в рамках фестиваля "Триумф джаза" впервые пройдет первый детский джазовый фестиваль, на котором выступят юные музыканты со всей России. Фестиваль проходит при поддержке Дирекции образовательных программ Департамента культуры г. Москвы

В программу детского "Триумфа джаза" войдут:

  • 16 февраля - двухнедельная фотовыставка в парке искусств МУЗЕОН. На ней представят фотографии участников фестиваля, а также фото за более чем 15-летнюю историю фестиваля;
  • 17 февраля - гала-концерт в ММДМ. Помимо юных джазовых талантов, там выступит Игорь Бутман и звезды мирового джаза;
  • 18 и 19 февраля - серия открытых мастер-классов от звезд российского джаза, которые пройдут в московских школах искусств. Учить джазу будет сам Игорь Бутман и его коллеги: Николай Левиновский, Сергей Манукян, Лев Слепнер, Александр Беренсон, Евгений Лебедев и другие;
  • 18 февраля - большой концерт Николая Левиновского и группы Swing Madness в Музыкальной школе имени Мурадели.

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Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Фестиваль "Триумф джаза" продлится до 1 марта. Вход детские мероприятия свободный.

Сюжет: Бесплатная Москва

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