Классику и джаз будут сочетать в клубе Игоря Бутмана

Фото: ИТАР-ТАСС

В клубе Игоря Бутмана на Чистых прудах с 16 по 18 января состоится третий Crossover-фестиваль, посетителей которого ждет своего рода музыкальный эксперимент – в своих выступлениях музыканты будут сочетать классические и джазовые произведения.

На сцену выйдут артисты квартета "Черный квадрат", Таис Урумидис и трио Евгения Гречищева, ASET и ее группа Квартет Валерия Гроховского, Алексей Козлов и группа "Новый Арсенал".



Сочетание классики и джаза – направление отнюдь не новое. Прибегать к нему начали в конце 1950-х годов. К развитию музыкального кроссовера причастны Гюнтер Шуллер, Modern Jazz Quartet, Swingle Singers, Жак Луссье и другие именитые исполнители.

По словам Игоря Бутмана, такое смешение стилей называли "третьим течением".

"Хорошим музыкантам всегда тесно в рамках, - не только джаза, а в принципе в каких-либо рамках, им всегда хочется смотреть шире, это прерогатива творческих людей, которые всегда стремятся идти вглубь, вширь, вдаль, поэтому, конечно, классика - один из тех ресурсов, к которым активно обращались и обращаются талантливые джазовые музыканты", - отметил Бутман.

К слову, в рамках фестиваля состоится дебютное выступление на сцене клуба Бутамана музыкантов "Черного квадрата", которые специализируются на исполнении кроссовер-версий. Коллектив исполнит пьесы Глинки, Римского-Корсакова, Баха, Чайковского, Моцарта, Шопена, Мендельсона и Равеля. Классику музыканты представят в оригинальных аранжировках.

В финале мероприятия саксофонист Алексей Козлов порадует посетителей историческими рассказами на тему музыки.