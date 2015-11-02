Игорь Бутман представит "Будущее джаза"

Фото предоставлено организаторами

20 ноября в концертном зале имени П.И. Чайковского стартует фестиваль "Игорь Бутман и Будущее джаза". Как сообщают организаторы, он продлится три дня.

Игорь Бутман соберет российских и зарубежных вундеркиндов – на одной сцене с Московским джазовым оркестром.

Перед зрителями выступят пианист A Bu из Гонконга, трубач Jake Labazzi из Англии, пианистка Юлия Перминова, вибрафонист Иннокентий Иванов, вокалистка Ярослава Симонова и гитарист Евгений Побожий.

Кроме того, участники фестиваля подготовят и совместное выступление – в одном коллективе.