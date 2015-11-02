Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября 2015, 17:26

Культура

Игорь Бутман представит "Будущее джаза"

Фото предоставлено организаторами

20 ноября в концертном зале имени П.И. Чайковского стартует фестиваль "Игорь Бутман и Будущее джаза". Как сообщают организаторы, он продлится три дня.

Игорь Бутман соберет российских и зарубежных вундеркиндов – на одной сцене с Московским джазовым оркестром.

Перед зрителями выступят пианист A Bu из Гонконга, трубач Jake Labazzi из Англии, пианистка Юлия Перминова, вибрафонист Иннокентий Иванов, вокалистка Ярослава Симонова и гитарист Евгений Побожий.

Кроме того, участники фестиваля подготовят и совместное выступление – в одном коллективе.

Дата: 20–22 ноября в 20.30

Место: концертный зал имени П.И. Чайковского

Цена: от 1500 рублей

$2

джаз фестиваль вундеркинды Игорь Бутман фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика