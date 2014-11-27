В Люберцах открылось 10 площадок "Поколение "Спортмастер"

В Люберцах открылись спортивные площадки "Поколение "Спортмастер"

В Люберцах состоялось торжественное открытие спортивных площадок в рамках проекта "Поколение "Спортмастер". Всего в городе и окрестностях было оборудовано 10 спортгородков.

Как отметил глава Люберецкого района Владимир Ружицкий, большой спорт начинается со двора.

"Олимпийский чемпион или чемпион мира становится чемпионом в детстве, когда видит, как занимаются старшие, - пояснил Ружицкий. - Потом он становится взрослее и начинает заниматься сам. Смотришь, в 20-летнем возрасте он может достичь высочайших результатов".

Площадки проекта "Поколение "Спортмастер" располагаются рядом с жилыми домами или школами, чтобы люди могли заниматься сразу после школы или утром, до ухода на работу, а кому-то удобнее тренироваться вечером. Снаряды рассчитаны на то, чтобы люди могли делать наибольшее количество различных упражнений.

На одной из площадок тренажеры покрыты навесом для того, чтобы можно было упражняться вне зависимости от погоды. Кроме того, рядом с тренажерами обязательно стоят стенды, на которых напечатана информация о самих тренажерах и программах. Каждый человек может при помощи этих инструкций подобрать упражнения для себя в зависимости от уровня подготовки и физического состояния.

Управляющий делами компании "Спортмастер" Сергей Агибалов добавил, что площадка в Люберцах стала сотой с момента начала проекта.

Фото: M24.ru/Роман Васильев

Напомним, проект "Поколение "Спортмастер" разработан для того, чтобы городские жители могли активнее заниматься спортом на воздухе, чего им так не хватает в повседневной жизни. В 2014 году в рамках программы установлено 100 спортплощадок в 10 городах Московской области. Кроме Люберец, уже открыты площадки в Долгопрудном, Домодедове, Электростали, Дмитрове, Серпухове, Одинцове, Коломне, Подольске и Жуковском.

В 2015-2018 годах спортивные площадки "Поколение "Спортмастер" появятся в других регионах страны. По итогам реализации проекта, в 100 городах России будет открыто 1000 площадок, рассчитанных на людей разного возраста, разной физической формы и для любых уровней нагрузки.