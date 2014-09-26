Движение поездов в Подмосковье частично восстановлено после аварии

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение поездов на 72-м километре станции "Михнево" Ступинского района, закрытое из-за столкновения электрички с фурой, частично восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

"Поврежденный локомотив поставлен на полотно и транспортирован на запасной путь, электричка отбуксирована на станцию "Барыбино", фура убрана с путей. Движение частично восстановлено", - говорится в сообщении.

По информации Агентства "Москва", с 09:06 подано напряжение на второй и третий главные пути, с 09:12 организовано движение поездов на участке Барыбино - Жилево.

При этом в связи с проведением восстановительных работ на станции "Михнево" Павелецкого направления МЖД движение пригородных поездов осуществляется по укороченным маршрутам: из Москвы электропоезда следуют до станции "Барыбино", электрички со станции станции "Узуново" и "Ожерелье" следуют до станции "Жилево".

Напомним, что сигнал об аварии на регулируемом железнодорожном переезде поступил около 5 утра. В результате столкновения повреждено пять столбов линий электропередач, сошло с рельс три колесных пары локомотива. При столкновении пострадал человек, его состояние не уточняется.

Из-за аварии задерживаются 15 пригородных электричек и 8 поездов дальнего следования. Для пассажиров работает 17 автобусов "Мострансавто", следующих по маршрут "Жилево-Барыбино". На месте ДТП работают спасатели, полиция и ремонтно-восстановительные бригады РЖД.