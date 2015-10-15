В России откроют первый магазин Duty free в зоне прилета

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

В аэропорту Владивостока планируют открыть первый магазин беспошлинной торговли Duty-free в зоне прилета (сейчас они есть только в зоне вылета), сообщает пресс-служба аэропорта.

15 октября там подвели итоги конкурса на право аренды коммерческих площадей, победитель которого после принятия поправок в таможенное законодательство сможет открыть магазин.

Как отметили представители авиаузла, "с целью улучшения сервиса обслуживания пассажиров аэропорт уже сейчас принимает на себя обязательства предоставления коммерческой площади для организации и дальнейшей работы магазинов Duty free в зоне прилета".

Ранее исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева сообщала, что магазины Duty free аэропорты смогут оборудовать на прибытии перед таможенным контролем для пассажиров. Вероятнее всего, их оборудуют в зоне получения багажа, поскольку до паспортного контроля пассажиры идут слишком быстро и не заметят торговые точки.

В настоящее время магазины беспошлинной торговли в России существуют только в зонах вылета, в то время как в 60 странах мира они работают и в зоне прибытия. В июне этого года Евразийская экономическая комиссия предложила распространить эту практику на аэропорты стран Таможенного союза.

Из Владивостока в Москву и обратно ежедневно летают три рейса – два из Шереметьева и один из Домодедова.