Дрессировщики в сети: учимся воспитывать собаку по Skype

Фото: ИТАР-ТАСС

Сетевое издание M24.ru продолжает серию материалов о том, какими профессиями можно овладеть онлайн, не выходя из дома. Мы уже писали о том, как выучиться на повара по интернету. На этот раз в центр внимания попали Skype-уроки по дрессировке животных.

Учимся понимать свою собаку

Заводчики первых в своей жизни собак сталкиваются с такими же проблемами, как и семьи, в которых появился ребенок. Заботы о правильном питании, уходе и, конечно, воспитании всецело занимают мысли хозяев щенка. Как отмечают профессиональные кинологи, среди проблем, с которыми, возможно, предстоит столкнуться, бесконтрольный лай и досаждающее нытье, порча вещей, невыполнение команд, немотивированное агрессивное поведение и прочее.

О том, как вести себя с собакой в той или иной ситуации, создано множество сетевых публикаций, платных и бесплатных пособий и видеолекций, содержащих советы по дрессировке. Однако обращаться за подсказками стоит лишь к проверенным источникам: автор лекций и публикаций должен быть истинным профессионалом своего дела, чтобы процесс воспитания не стал мучительным и для вас, и для питомца.

Иногда односторонних рекомендаций бывает недостаточно: во время дрессировки появляются вопросы, на которые книжка ответить не сможет. В идеале дрессировать собаку нужно под бдительным оком инструктора, который видит все ваши ошибки и мгновенно их исправляет. Вот что пишет Александр Смирнов, руководитель кинологической службы в Санкт-Петербурге:

"В моей группе "ВКонтакте" много пользователей из других городов, которые сталкиваются с проблемами поведения своих питомцев, а найти хорошего специалиста по месту жительства не всегда возможно".

Он отмечает, что раньше ему приходилось отказывать таким людям в помощи, потому что он не мог видеть собаку, ее поведение. Поэтому он решил организовать помощь по Skype, где возможно наблюдение за действиями собаки в реальных условиях и общение с ее владельцем.

Еще один кинолог Александра Костарева предлагает дрессировку по Skype по ряду программ: начальное послушание и социализация щенков, ОКД (общий курс дрессировки), кликер-дрессировка (воспитание без наказания), коррекция нежелательного поведения и даже танцы с собаками, цирковая дрессура и подготовка трюков для съемок в кино.

По мнению Александры, у таких дистанционных занятий есть ряд преимуществ: можно выбрать любое удобное время и место, можно не прерывать занятия даже во время поездки в другую страну, можно ежедневно проверять домашнее задание у кинолога, тем самым избегая ошибок, которые неизбежно появляются при бесконтрольном выполнении уроков. Еще одно преимущество – это экономия средств, поскольку не нужно оплачивать выезд кинолога (ученики платят только за реальное время занятия).

Впрочем, стоимость подобных услуг у разных специалистов варьируется от 400 до 2500 рублей за занятие или консультацию, так что инструкции по дрессировки с особенно строптивными питомцами могут влететь "в копеечку".

Фото: ИТАР-ТАСС

Некоторые кинологи все же считают, что даже при инструктаже хозяина собаки по Skype одних виртуальных занятий бывает недостаточно. "Все равно требуется несколько занятий на площадке, чтобы собака научилась работать при сильных отвлечениях – когда много собак - и научилась слушать и слышать только хозяина", - говорят специалисты Виртуального центра дрессировки из Украины.

В любом случае решать вам: заниматься ли бесплатным или платным самообразованием, прибегнуть к реальной помощи инструктора на площадке, если специалист живет недалеко от вас, либо воспользоваться виртуальной помощью.

Оксана Загребнева