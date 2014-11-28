Драму "Бесконечный апрель" покажут в Московском губернском театре

"Афиша": Губернский театр представит спектакль "Бесконечный апрель"

В последних числах ноября в Московском губернском театре Сергея Безрукова покажут драматическую импровизацию Анны Горушкиной "Бесконечный апрель" по пьесе молодого драматурга Ярославы Пулинович, сообщает телеканал "Москва 24".



27-летнюю ученицу Николая Коляды хорошо знают в театральных кругах. Зрителям ее имя встречалось в афише к спектаклям "Жанна" с Ингеборгой Дапкунайте в Театре Наций и "Наташина мечта", который привозили на "Золотую маску". Герой новой пьесы Пулинович - старик, ровесник века, вспоминающий свои весны и свои апрели.

"Главный герой — Веня, который родился в 1912 году, а умер в 2010. Он помнит, как шла экспроприация после Октября, как семья выживала в Ленинградскую блокаду Великой отечественной войны. Наблюдает, как родня борется за жизнь в новейшее время", - отметили в театре.

Герой, который вдохновил Пулинович на написание пьесы, существовал в реальной жизни. Это петербуржец Венечка, который оставлял магнитофонные записи о каждом своем юбилее. В 70 он еще окружен семьей и друзьями, в 85 – рядом с ним всего лишь несколько человек, 90-летие он встречает один.

Спектакль повествует о нескольких поколениях одной семьи. Венечку играет один артист – Андрей Ильин. В роли его мамы Ирина Безрукова. Это первый выход актрисы на театральную сцену после 15-летнего перерыва.

Спектакль покажут 29 и 30 ноября. Начало в 19.00. Билеты от 1800 до 2500 рублей.