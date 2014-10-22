Как стать мужиком: горы, море, медитация и бойцовский клуб

Фото: Предоставлено организаторами

Как стать настоящим мужчиной? Об этом задумываются все парни. Правильное питание, тренировки, высшее образование, хорошая работа, дорогая машина – каждому свое. Но зачастую серая обыденность настолько поглощает людей, что они перестают верить в себя и складывают руки. Для таких людей есть куча тренингов и программ.

Одна из организаций, помогающих мужчинам почувствовать вкус к жизни, носит гордое название "Спарта". Тренинги проводятся по всей России и бывшему СНГ, а курс длится всего три дня. Эти мужчины покоряют горы, отправляются в свободное плавание, медитируют и молчат неделями, участвуют в бойцовских клубах и закапывают себя заживо. И все ради одной цели – доказать себе, что они могут. Могут все, что захотят, а ограничения существуют только в их голове.

M24.ru пообщался с основателем мужского клуба "Спарта" Антоном Бритвой. Он рассказал все о мужских страхах и ошибках, драках и бойцовских клубах, медитации, а также о горах и морях.

О безотцовщине, экстриме и футбольных фанатах

"Моя история - типичная безотцовщина, когда вроде папа есть, но лучше бы его не было. Мама работала на пяти-шести работах, чтобы поставить сына на ноги. Спортом занимался, но без особых успехов. Точнее они были, но до тех пор, пока отец в очередной раз не напился и не избил маму. После этого мы ушли на улицу, и спорт из жизни пропал за ненадобностью. Сейчас-то я понимаю, что занимался спортом для того, чтобы доказать отцу, что я хороший сын.

Потом, в 2007 году, попал в Бойцовский клуб – тогда-то все заново и закрутилось, будто второе дыхание открылось. Появились парашюты, роупджампинг. Дрались мы тогда, конечно, очень много. Закончил я с этим после 30 поединков на кулаках, ну еще бывали стеношные бои с футбольными фанатами.

Так совпало, что наш лозунг "Страха нет" совпадает с одной футбольной фирмой. А футбольное фанатье – оно же на голову повернуто по своей теме. Поэтому выясняли бывало, почему такой лозунг. Также и фашисты с антифашистами интересуются моими взглядами. Но в этом плане меня Бог миловал - я не отношу себя ни к одной теме.

Еще нас почему-то пытаются выдернуть в разных регионах правоохранительные органы. Я уже устал доказывать, что я не экстремист и придерживаюсь политически сдержанных взглядов. Конечно их пугают 9000 человек в черных футболках, бойцовские клубы… Но я любые религиозные, политические и националистические движения быстро пресекаю. В этом плане я очень рад, что "Спарта" есть в Казахстане, Татарстане, Уфе, Калининграде и так далее".

Это Спарта!

"Я тебе расскажу страшно секретную историю – на самом деле название "Спарта" придумал мой товарищ. С ним мы делали первую программу для офисного планктона, которая позволила бы ему ощутить вкус к жизни, как-то расширить рамки и преодолеть эту серую обыденность. Я знаю о чем говорю, потому что в то время сам работал в крупном холдинге. Постепенно мы начали от этого отходить, перерастать во что-то большое.

Калининград, Владивосток, вся центральная часть России – это те места, где мы что-то проводили, где есть ученики. Мы работаем по простой системе – у нас есть подготовленные мной тренера, которые выезжают на место, а там уже ребята сами заваривают кашу.

По-хорошему "Спарта" была зачата в 2008 году, а 2011 год можно считать годом ее рождения. Тогда мы перешли от формата зубодробительного тренинга к мероприятию, которое обрело ценностную основу – честность, ответственность и максимальное приложение усилий. Полный перечень плюсов я не смогу огласить, но есть три основополагающих момента. Во-первых, мы помогаем разобраться с боязнью физических конфликтов. Во-вторых, помогаем с боязнью высоты. В-третьих, разбираемся с социальными страхами, например, с мнениями других людей".

Об участниках и внутреннем стержне

"К нам всегда приходили самые разные люди. Как ни странно, первыми к нам пришли пикаперы. Те, кто поумнее, начали быстро понимать, что внешняя составляющая должна совпадать с внутренней. Если ты строишь из себя супер крутого мачо, а внутри нет стержня, это провал. Под стержнем я понимаю какие-то общепринятые ценности и следование им. Важно не то, насколько у меня стальные яйца, как сильно я ими звеню и насколько силен окружающий звон этих яиц, а то, насколько я соответствую своему внутреннему ценностному аппарату.

Они мужчины, и они это поняли. Они сняли шлем с рогами своего эго и поняли, что то, где они сейчас – это не все, что есть в жизни. Даже если у тебя хорошая работа, часы за полтора миллиона рублей и ты всю жизнь занимаешься боксом. Ты понимаешь, что в жизни еще есть моменты, через которые нужно пройти, прорваться сквозь них и стать лучше, поменять свою жизнь".

О резкой трансформации и медитации

"Мы создаем такую площадку...это как увеличить мощность двигателя. Двигатели у всех разные, автомобили тоже, но мощность можно увеличить всегда. Это изначально заложенный ресурс, который человек использует ненамного. Большинство думает "я ничего не могу", "это не мое". Порой бывает так, что мы тратим весь день на то, чтобы понять, что хочет сам человек. Причем указываю ему на это не только я и он сам, а в том числе его родные и близкие.

Главное понять, что мы никого и не меняем - люди делают это сами. "Спарта" лишь создает условия. У меня часто спрашивают, "как можно изменить человека за три дня\неделю"? Изменить человека не может никто - если он не сдается, его ничто не поменяет, не сломает. Мы же создаем такие условия, в которых не выживут лень, слабость и равнодушие.

Самая быстрая трансформация у человека происходит, когда в его жизни что-то резко меняется. Можно, конечно, идти по пути длительного просветления и медитации, но это не мой вариант. Я за медитацию и просветление, за духовный рост, но, получив один раз в морду, мужик вынесет для себя гораздо больше, нежели полтора года воя на Луну. Он разберется со своими базовыми страхами, перестанет себя сравнивать с другими людьми, перестанет комплексовать в общении.

Там, где нет страха, есть простор для уверенности, и, следовательно, и для любви. Тогда можно не воспринимая других людей как конкурентов, проявлять к ним чувства высшего порядка. Если посмотреть на любую религию, – на ислам, христианство, буддизм – везде идет отречение от страха. Правда, в случае с исламом и христианством сохраняется страх в отношении Бога. Но для того, чтобы человек духовно переродился, он должен избавиться от того, что его тянет назад - от эгоцентризма и своих страхов. Мы не относим себя ни к какой религии, и стараемся открещиваться от политических и религиозных вещей, но принципы и ценности, они совпадают".

О бойцовском клубе и неделе молчания

"Бойцовский клуб был центральным элементом первоначальной программы. Он дает человеку сильнейшую трансформацию. Единственное - мне не нравится идея Паланика о разрушении. Начинали мы с хардкора - голых кулаков. Сейчас мы начали соблюдать правила безопасности - использовать шлема и мягкие шингарты. В принципе, у тебя могут быть рассечения, но гематомы головы и проломленного черепа точно не будет. Когда на мероприятии 10-20 человек, устроить матч на голых кулаках можно, ничего страшного. Но когда у тебя 140 человек - увеличивается риск получения травмы, это простая арифметика. На удивление самые частые травмы - это не сломанные зубы или головы. Люди банально ломают пальцы – хрупкие кости.

Одно время было популярным хоронить себя заживо. Но чтобы в голове что-то сдвинулось, – причем непонятно в какую сторону – человека надо оставить под землей на сутки. Во-первых, у меня нет столько времени, а во-вторых, если людей оставить сейчас под землей – простатит, энурез и прочие заболевания обеспечены. Со стороны это выглядит красиво, такой ритуал. Практическая же польза от этого упражнения никак не доказана.

Легче посидеть день, помолчать. Есть випассана, такой ретрит, когда люди собираются и неделю молчат. От недели до 10 дней. Если тебе прямо край как надо разобраться со своими мыслями, сходи на черный ретрит - это то же самое, но в полной темноте. Есть еще депривационные камеры с соляным раствором. Все эти практики делают так, что твои мысли устаканиваются, это как дефрагментация жесткого диска".

О море и горах

"Горы, вопреки распространенному мнению, не дают яркости эмоций. Человек, который поднимается на вершину, выжжен и не хочет разговаривать с другими людьми. Человек возвращается назад, у него мешки вместо глаз и еще две недели он приходит в себя. Горы – это тоже наркотик. Но разница в том, что сначала у тебя возникает "ломка", а уже потом, спустя пару недель, накатывает кайф.

Как-то мы ходили в экспедиции на Эльбрус - нас ехало туда человек 80, причем не только из "Спарты" - и взяли с собой инвалида-колясочника Сэми (Семен Радаев – прим. ред.). Я был уверен, что Сэми сможет – по духу он более стойкий, чем те, у кого есть ноги. Еще мы восходили на Килиманджаро, Монтблант был недавно. Больше никогда туда не поеду – нас кинули французские гиды и еще написали заявление в полицию. Они не вернули нам деньги, и в итоге мы поднимались без страховки и снаряжения. Штурманули вершину, правда только половиной группы - пошли самые опытные.

Вообще у нас в планах закрыть семь самых высоких мировых точек. У нас уже был Эльбрус – самая высокая точка Европы, Килиманджаро – Африка. Планируем весной на Аконкагуа – в Южной Америке, Мак-Кинли – Северная Америка, Эверест – самая высокая точка в мире, пик Винсона – Антарктида и мыс Косцюшко – Австралия. На самом деле в мире не так много людей закрыли все семь вершин – порядка 400-500 человек.

Еще люблю море. Сейчас мы много делаем для того, чтобы своими регатами начать собираться. Ходили уже в Атлантическом, Индийском океане, Средиземном и Адриатическом море. Море - это драйв, кайф в моменте, возможность сильно зарядиться эмоциями. Если у тебя есть переключатель яркости жизни, то море переводит ее из позиции 2-3 сразу на десятку. Вообще есть три категории людей по отношению к морю: первые думают о море, вторые в него ходят, а третьи в море возвращаются. Я думаю, что я ближе к третьей категории".

Дмитрий Кокоулин