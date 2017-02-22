Более 10 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии из-за наводнений

Фото: АР/Marcio Jose Sanchez

Около 14 тысяч жителей города Сан-Хосе в Калифорнии эвакуированы из-за наводнений после мощных ливней, сообщает ТАСС.

По словам мэра города Сэма Ликкардо, власти проводят активную эвакуацию людей, в первую очередь из тех районов, где находиться опасно. О возможных пострадавших пока не сообщается.

Из-за удара стихии из берегов вышли несколько рек и водоемов. Дорожные службы в обоих направлениях перекрыли движение по одной из федеральных трасс к югу от Сан-Франциско. Когда ограничения снимут, пока неизвестно.

По прогнозу, дожди в регионе могут начаться в ближайшие выходные и продлятся несколько дней.