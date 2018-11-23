Гид для сов: как найти невидимый бар

Если все понятное и доступное вам надоело и хочется заглянуть куда-то поинтереснее, тогда вы точно готовы посетить секретные и скрытые от глаз бары Москвы. Отправляйтесь на поиски особенных мест, которые спрятаны за неприметными дверьми в тихих дворах или вообще за стеной в турфирме. Устройте для себя необычное путешествие с элементами квеста самостоятельно и без посредников, а редакция портала Москва 24 даст вам наводку.

Neon Monkey

Фото: Neon Monkey

Когда в холодный ноябрьский день вам резко захочется оказаться в Таиланде, срочно идите в Neon Monkey. Два этажа атмосферы аутентичного тайского бара с подлинной тайской кухней, адаптированной под российских туристов где-нибудь в Бангкоке. Яркие неоновые цвета в сочетании с непонятными нам тайскими буквами на белой плитке и скутером в углу перенесут вас за много километров от Москвы.

Кухня порадует вас классическими тайскими блюдами, но тут ее можно есть без ущерба для здоровья. За остротой идите в другое место, тут щадящий вариант. Напитки на вкус и цвет отражают настоящую экзотику, но с элементами проверенных миксов. Искренне передайте свои пожелания бармену, он точно сделает для вас что-то особенное.



Фото: Neon Monkey

Инструкция по применению: если увидели черные кованые ворота – смело сворачивайте и ищите бар в глубине двора на Большой Дмитровке. Вам поможет светящаяся мордочка обезьяны. По соседству в этом неприметном дворе ищите секретный бар "Кот Шредингера", о котором написано ниже.

Адрес: Большая Дмитровка, дом 32 строение 2.

Время работы: вт-чт с 18:00 до 00:00, пт-сб с 18:00 до 03:00.

Гастробар "Никуда не едем"

Фото: "Никуда Не Едем"

Место, где можно остановиться и выдохнуть, потому что здесь никуда не едут. Получение удовольствия здесь и сейчас, вот главные истины, которые витают в воздухе. Здесь развивают историю с креативными гастрономическими сочетаниями. Тут соединяется воедино хороший бар с хорошим рестораном. Тренд овощной.



В коктейльной карте делают акцент на вкус главного продукта, который варьируется от кисло-сладкого до сладко-горького. Еда там тоже есть, из простой ее делают сложной, но понятной. За основу берут крупы, сезонные овощи и субпродукты.

В ближайшее время произойдет коллаборация "Никуда не едем" и турагентства, для того чтобы предложить гостям различные гастрономические туры. Такой сервис позволит вам испытать новые вкусные ощущения.

Фото: "Никуда Не Едем"

Инструкция по применению: гастробар находится за стенами иллюзорного туристического агенства. Как только увидите название гастробара – не стесняйтесь и заходите прямо туда. От девушки приятной наружности вы услышите вопрос: "Куда-нибудь едем?". На что вы должны ответить: "Никуда не едем!". И перед вами сразу начнет свое движение стеллажи с папками, открывая проход в скрытый от глаз бар.

Адрес: Рочдельская, 15 строение 8.

Время работы: пн-чт, вс с с 12.00 до 0.00, пт-сб с 12.00 до 3.00.

Shelter bar "Кот Шредингера"

Этот бар – настоящее бомбоубежище, в котором можно спрятаться и по-настоящему "залечь на дно", правда, в окружении удивительных вещей и вкусных напитков. Необычная подача всего заказанного вами на баре гарантирована местными химиками-миксологами. От бармена вы можете получить, например, ручную гранату, бутылку-магнум или вообще коктейль в разобранном состоянии и останется только приготовить его самому. Под каждого посетителя подбирают особый эликсир долголетия.

У бара существует легенда, что именно в этом бункере заперся во время Холодной войны сумасшедший ученый и любитель выпить. За долгие годы посуда побилась, и ему не осталось ничего кроме как использовать подручные предметы, такие как лампочки, пакеты и игрушки. Именно этим можно обосновать столь оригинальную подачу напитков сейчас.



Инструкция по применению: вывески нет, а указатель с надписью Shelter bar и ушами кота – есть, вот его и ищите. Есть несколько способов открыть дверь, например, дождаться пока кто-нибудь оттуда выйдет или же просто позвонить в звонок, но сначала его надо найти. И вуаля –

дверь будет открыта.

Адрес: Большая Дмитровка, 32, строение 1.

Время работы: вт-чт с 18.00 до 0.00, пт-сб с 18.00 до 3.00.

Закрытый бар "Квартира"

Табличка на входе в бар "Квартира"

За не очень приметной дверью с 2014 года спрятан закрытый бар "Квартира", куда попасть можно только после определенных действий. Место было создано для людей, которые устали от попсовых форматов. Здесь гости находят комфорт, домашнюю атмосферу, уединение и радость от общества знакомых людей. Это настоящая квартира, где есть гостиная, кухня, спальня и даже ванна. Дизайн помещения сдержанный и роскошный.

По будням здесь проходят ужины, играет живая музыка, а по выходным гости оккупируют все пространство и танцуют до утра.

Инструкция по применению: чтобы попасть в "Квартиру", во-первых, вы должны быть знакомы с владельцами. Во-вторых, за вас должны поручиться три человека, уже имеющие членство в закрытом клубе. В-третьих, нужно пройти пробную встречу на территории бара, чтобы каждая сторона убедилась в том, что они друг другу подходят. Только после всех шагов вам будет открыт доступ к этому месту.

При нарушении правил заведения – клиента ждет наказание. Оно состоит в том, что провинившегося лишают членства, а также того человека, кто его посоветовал. Поэтому люди здесь думают дважды перед тем, как привести сюда своих знакомых и друзей.

Есть один вариант попасть в "Квартиру" в будние дни, избегая сложных вышеперечисленных действий. Необходимо написать владельцу, который, возможно, пришлет вам в ответ приглашение.

Адрес: Рочдельская, 15, строение 8.

Время работы: известно только членам клуба.

В таких местах оказаться случайно невозможно, поэтому они такие притягательные. Займитесь поиском приключений и прикоснитесь к загадкам этих мест. Наш последний совет – обязательно пообщайтесь с барменами, ведь больше всего секретов знают именно они.

Алиса Абаева