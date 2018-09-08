На Манежной площади проходит концерт Москвы 24

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На Манежной площади проходит праздничный концерт телеканала Москвы 24 "Времена города" в честь Дня города.

С 11:00 до 22:00 на сцене на Охотном ряду зрители увидят историческое путешествие по главному городу страны. Посетителям продемонстрируют яркую купеческую столицу, коллекционеров, меценатов и благотворителей, город Цветаевой, Ахматовой, Булгакова и Блока.

Гости смогут поучаствовать в интерактивных розыгрышах, викторинах и конкурсах. Также они услышат любимые с детства песни и узнают много нового о своем городе.

А кроме того, на сцене телеканала зрители увидят световое шоу "Экстраваганза" и выступления "Большого Брасс Бэнда", ансамбля нескучной музыки "Бонквинтон", Алексея Айги и его ансамбля 4.33, Петра Налича, коллектива "Моя Мишель", "Несчастного случая", инди-группы Therr Maitz и Дианы Арбениной.

Концерт будут вести ведущие телеканала Москва 24 и радиостанции Москва FM.

Программа концерта

