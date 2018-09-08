Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

8 сентября, 14:52

На Манежной площади проходит концерт Москвы 24

досуг культура праздники

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На Манежной площади проходит праздничный концерт телеканала Москвы 24 "Времена города" в честь Дня города.

С 11:00 до 22:00 на сцене на Охотном ряду зрители увидят историческое путешествие по главному городу страны. Посетителям продемонстрируют яркую купеческую столицу, коллекционеров, меценатов и благотворителей, город Цветаевой, Ахматовой, Булгакова и Блока.

Гости смогут поучаствовать в интерактивных розыгрышах, викторинах и конкурсах. Также они услышат любимые с детства песни и узнают много нового о своем городе.

А кроме того, на сцене телеканала зрители увидят световое шоу "Экстраваганза" и выступления "Большого Брасс Бэнда", ансамбля нескучной музыки "Бонквинтон", Алексея Айги и его ансамбля 4.33, Петра Налича, коллектива "Моя Мишель", "Несчастного случая", инди-группы Therr Maitz и Дианы Арбениной.

Концерт будут вести ведущие телеканала Москва 24 и радиостанции Москва FM.

Программа концерта

  • 12:00 "Большой Брасс Бэнд"
  • 13:00 "Бонквинтон"
  • 14:00 Песни нашего кино
  • 16:00 Алексей Айги и ансамбль
  • 17:00 Петр Налич
  • 18:00 "Моя Мишель"
  • 19:00 "Несчастный случай"
  • 20:00 Therr Maitz
  • 21:00 Диана Арбенина и "Ночные Снайперы"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать