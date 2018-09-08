На Манежной площади проходит концерт Москвы 24

На Манежной площади проходит праздничный концерт телеканала Москвы 24 "Времена города" в честь Дня города.
С 11:00 до 22:00 на сцене на Охотном ряду зрители увидят историческое путешествие по главному городу страны. Посетителям продемонстрируют яркую купеческую столицу, коллекционеров, меценатов и благотворителей, город Цветаевой, Ахматовой, Булгакова и Блока.
Гости смогут поучаствовать в интерактивных розыгрышах, викторинах и конкурсах. Также они услышат любимые с детства песни и узнают много нового о своем городе.
А кроме того, на сцене телеканала зрители увидят световое шоу "Экстраваганза" и выступления "Большого Брасс Бэнда", ансамбля нескучной музыки "Бонквинтон", Алексея Айги и его ансамбля 4.33, Петра Налича, коллектива "Моя Мишель", "Несчастного случая", инди-группы Therr Maitz и Дианы Арбениной.
Концерт будут вести ведущие телеканала Москва 24 и радиостанции Москва FM.
Программа концерта
- 12:00 "Большой Брасс Бэнд"
- 13:00 "Бонквинтон"
- 14:00 Песни нашего кино
- 16:00 Алексей Айги и ансамбль
- 17:00 Петр Налич
- 18:00 "Моя Мишель"
- 19:00 "Несчастный случай"
- 20:00 Therr Maitz
- 21:00 Диана Арбенина и "Ночные Снайперы"