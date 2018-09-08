Откуда лучше всего смотреть салют в День города

Москва отпразднует 871 год со дня основания. Жителей и гостей столицы ждет множество мероприятий на десятках городских площадок, а кульминацией станет праздничный салют, который прогремит 8 сентября в 21:00. О том, где будут запускать фейерверки и откуда их лучше смотреть, – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В День города в небо над столицей запустят несколько десятков тысяч залпов, состоящих из золотых, серебряных, синих, зеленых, красных и пурпурных искр. Они сложатся в узоры в виде пионов, пальм, хризантем, цветов из золотых нитей и сердец.

Организаторы пиротехнического шоу подготовили два типа салютов. Высотные фейерверки организуют на 13 городских площадках, а в 17 парках пиротехника будет работать на разном уровне высоты.

Высотные фейерверки:

акватория реки Москвы, Лужники, напротив БСА, баржа;

Москворецкая улица, у основания Большого Москворецкого моста;

парк Победы, Поклонная гора, Аллея партизан;

Ново-Переделкино, улица Федосьино, дом №18, на берегу пруда;

акватория реки Москвы, район Печатники, напротив улица Гурьянова, дом №31, баржа;

район Левобережный, улица Фестивальная, дом №2Б, парк Дружбы;

район Измайлово – городок имени Баумана;

Центральная аллея ВДНХ;

улица Рословка, дом №5 (на территории ландшафтного парка "Митино" за ФОК "Аквамарин");

район Южное Бутово (пустырь на улице Кадырова);

город Московский, Центр спорта "Московский";

Озерная аллея, дом №4, строение №2;

город Троицк, улица Физическая.

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Парки:

Парк Горького;

Сад "Эрмитаж";

Парк "Красная Пресня";

Парк "Таганский";

Сад им. Баумана;

Парк 50-летия Октября;

Парк Северное Тушино;

Парк "Сокольники";

Парк "Кузьминки";

Парк "Садовники";

Усадьба Воронцово;

Сиреневый сад;

Измайловский парк;

Бабушкинский парк;

Лианозовский парк;

Перовский парк;

Гончаровский парк.

Где смотреть?

Фото: ТАСС

В 2018 году фейерверки запустят во всех округах города, поэтому полюбоваться шоу можно будет практически из любой точки столицы. Кроме того, можно прийти на одну из традиционных обзорных площадок, с которых можно наблюдать сразу несколько разных залпов:

Живописный мост;

Фонтан-монумент "Третье транспортное кольцо";

Смотровая площадка РАН (Ленинский проспект, дом №32А, строение №1);

"Лужники", смотровая площадка Воробьевы горы улица Косыгина;

Крыша ворот в Парке Горького (необходимо заранее приобрести билет).

Смотрите салют, заняв удобное место на мостах над рекой, оттуда всегда открывается прекрасный вид на большинство столичных фейерверков. Для этого подойдут Пушкинский, Крымский, Патриарший мосты, а еще мост Багратион и Богдана Хмельницкого, который расположен в двух шагах от станции метро "Киевская" (рядом с площадью Европы).

А если вы хотите быть совсем высоко, то для вас самым подходящим вариантом будут такие места, как рестораны и смотровая площадка в "Москва-Сити" (необходим билет), рестораны на крыше гостиниц "Пекин", "Украина", "Корстон", бизнес-центра Central City Tower и Lotte Plaza.

Там, где это возможно, обязательно бронируйте места заранее: на всех смотровых площадках будет очень много людей.