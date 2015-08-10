Бывшая советская военная база в Албании стала достопримечательностью

Фото: ТАСС/ Louie Palu
Туристы в Албании смогут посетить военную базу, находившуюся в распоряжении советских войск в 1950-х годах. База расположена на острове Сазани в Адриатическом море, сообщает Yahoo News.
Посетители смогут посетить свыше трех тысяч бункеров, а также тоннели и подземные сооружения.
По словам представителя местных властей Аурона Таре, на территории базы планируется построить музей и научный центр.
Сейчас здание базы превращено в руины вследствие военных учений войск НАТО и Албании.