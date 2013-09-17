В Москве начали устанавливать запрещающие знаки для грузовиков

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице начали устанавливать знаки, запрещающие парковку для большегрузного транспорта. Такое решение было принято из-за огромного количества обращений жителей города. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

По словам руководителя ЦОДД Михаила Порташникова, основная цель нововведения – ликвидация стоянок крупногабаритного транспорта и предотвращение нарушений правил парковки.

В настоящее время в САО уже установлено три дорожных знака "Стоянка запрещена" с знаками дополнительной информации, которе запрещают стоянку грузовиков массой более 3,5 тонн.

Подобные меры также приняты на Проектируемом проезде №237 и Проектируемом проезде №5557А. Кроме того, на Вологодском проезде дополнительно к знаку "Стоянка запрещена" установлен знак "Въезд запрещен".