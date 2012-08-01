Недействующие выделенные полосы ликвидируют

Работы по ликвидации недействующих выделенных полос для общественного транспорта уже начались на Звенигородском и Дмитровском шоссе. Ликвидация пустующих "выделенок" нормализует дорожное движение

Власти Москвы в ближайшее время ликвидируют недействующие выделенные полосы для общественного транспорта. На Звенигородском и Дмитровском шоссе уже начался демонтаж знаков, вскоре там нарисуют прерывистую линию.

По словам пресс-секретаря департамента транспорта столицы Жанны Тереховой, ряд полос решено не вводить в действие до тех пор, пока дорожная сеть в этих местах не будет оборудована заездными карманами и отстойно-разворотными площадками.

"На сегодняшний момент выделенными полосами являются все полосы, на которых работают полуэкспрессные маршруты №901, 902, 903, 904", - подчеркнула Терехова.

Напомним, сейчас действующие спецполосы есть на Ярославском шоссе, Мичуринском и Севастопольском проспектах, перед МКАД на Щелковском и Волоколамском шоссе. Также общественный транспорт имеет свои выделенные отрезки на Ленинградке, улицах Липецкая, Бакинская, Обручева, Лобачевского и Аминьевском шоссе.

Всего до конца 2012 года планируется строительство 10 новых отстойно-разворотных площадок для скоростных автобусных маршрутов: на Ленинградском, Ярославском, Рублевском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Ленинском, Севастопольском и Волгоградском проспектах, а также на Люблинской и Профсоюзной улицах.