Правильность парковки в Москве будет контролировать новая инспекция

Московская административная дорожная инспекция заработает 1 ноября

В Москве появится еще одна дорожная инспекция. Новое ведомство будет следить за соблюдением требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части, запрещающими остановку или стоянку транспорта.

Москве перешли полномочия по рассмотрению административных дел - в частности, по контролю за правильностью остановки и стоянки транспортных средств. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Таким образом, с 1 ноября 2013 в столице может появиться Московская административная дорожная инспекция.

Помимо контроля за соблюдением правил остановки и стоянки, новое ведомство проследит и за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями правил в сфере пассажирских перевозок.

Сотрудники инспекции будут носить форму, дизайн которой в настоящее время разрабатывается. Полицейские будут оказывать содействие сотрудникам нового ведомства.

В дальнейшем новая организация будет рассматривать дела об административных правонарушениях, зафиксированных парконами. Под контроль инспекции перейдут также системы мобильной фиксации нарушений, которые сейчас числятся за "Центром организации дорожного движения".

С ноября на работу в новой инспекции выйдут 500 человек. Их трудовая деятельность начнется с мобильных комплексов фиксации нарушений, а останавливать правонарушителей они пока не смогут - полосатых жезлов у них не будет.