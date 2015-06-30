Мост в районе Шоссейной улицы планируют открыть в 2018 году

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

В створе Шоссейной улицы построят каменный мост через Москву-реку, который будет соединен с Варшавским шоссе. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, новый транспортный объект, расположенный в районе платформы "Москворечье", разгрузит Нагатинский мост и проспект Андропова, став "дополнительной связкой".

"Дано поручение выделить деньги не только на проектирование, но и на строительство этого моста. Я думаю, что после выхода проектно-сметной документации к концу этого года - началу следующего будет понятна его стоимость, и мы уже приступим в 2016 году к его строительству. Мост вместе с дорогой обойдется в 6-7 миллиардов рублей", – передает слова Хуснуллина корреспондент m24.ru.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что с проспекта Андропова будет снята функция единственной транспортной артерии, соединяющей центр и периферию в этом месте. "Проспект Андропова будет очень сильно разгружен – слева и справа возникают альтернативные пути движения", – пояснил он.

Планы по строительству новых мостов на юге Москвы связаны с реализацией крупных проектов: реорганизацией промзоны ЗИЛ и созданием парка развлечений в Нагатинской пойме, который будет посвящен героям отечественных и зарубежных мультфильмов.

Часть территории поймы предполагается отвести под новую транспортную артерию от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда со строительством моста через Москву-реку для связи с проектируемой автомагистралью "Печатники-Братеево". Вблизи парка будет работать новая станция метро "Технопарк", а также станция строящейся станции МКЖД.

Кроме того, как пояснял Сергей Кузнецов, нагрузка на Нагатинский мост снизится после строительства моста в створе Шоссейной улицы, а также моста в створе МКЖД, проект которого предусматривает планировка территории ЗИЛа.

Напомним, что на территории Нагатинской поймы планируется построить всесезонный парк развлечений DreamWorks, гостиницу, детскую яхтенную школу и концертный зал площадью 15 тысяч квадратных метров. Также будут обустроены ландшафтный и прогулочные парки, для этого проведут работы по благоустройству и озеленению. Помимо этого, проект предполагает организацию набережных и реконструкцию Южного речного вокзала.

Новый парк развлечений будет аналогом знаменитого "Диснейленда", но с национальными особенностями. В частности, на его территории разместится парк киностудии "Союзмультфильм". Кроме того, в состав комплекса DreamWorks войдут многозальный кинотеатр, детские тематические кафе, объекты торговли и общественного питания, променад, парковка на 3,8 тысячи машиномест.

Значительная часть территории будет благоустроена как общедоступный городской парк. Береговая зона Москвы-реки станет пешеходной набережной.

Ожидается, что комплекс, строительство которого может начаться уже летом 2015 году, ежегодно будет принимать порядка 4 миллионов посетителей. По словам Марата Хуснуллина, парк развлечений возможно построить за 2,5-3 года - к 2018 году. Заммэра подчеркнул, что парк "невозможно будет обойти за один день".