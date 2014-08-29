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29 августа 2014, 11:25

Количество пассажиров полуэкспрессного маршрута №904 увеличилось на 72%

дороги Мосгортранс наземный транспорт автобусы Волоколамское шоссе

Фото: m24.ru

Пассажиры стали чаще пользоваться полуэкспрессным маршрутом №904, который следует из Митина на Белорусский вокзал через Пятницкое и Волоколамское шоссе. Количество перевезенных им горожан по сравнению с прошлым годом выросло на 72 процента, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

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Так, если в июле прошлого года автобусом №904 воспользовались 220 тысяч человек, то в июле этого года - 380 тысяч.

Росту популярности маршрута №904 "4-й микрорайон Митина ‒ Белорусский вокзал" поспособствовала оптимизация движения транспорта на Волоколамке. В конце 2013 года прошли работы по увеличению пропускной способности шоссе - они проводились, в частности, на улицах Панфилова и Константина Царева, где ликвидировали три светофора.

Напомним, что на Волоколамском шоссе идет реконструкция, ее планируется завершить в 2015 году. Пропускная способность магистрали увеличится более чем в 1,5 раза и составит на разных участках от 5400 до 8100 автомобилей в час.

Строительство эстакады на Волоколамском шоссе

Летом 2014 года началось строительство эстакады на Волоколамском шоссе в районе стадиона "Спартак". Этот проект позволит сделать бессветофорным 740-метровый участок Волоколамского шоссе.

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