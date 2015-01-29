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Москва 24

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Город

29 января 2015, 16:10

Дорожная инспекция ежедневно выявляет до 60 дефектов

дороги магистрали дефекты инспекции

Как работает столичная дорожная инспекция

За состоянием магистралей в городе следят круглосуточно, ежедневно столичная дорожная инспекция находит до 60 дефектов, сообщает телеканал "Москва 24".

Однако их могло бы быть гораздо больше, если бы в городе не научились прогнозировать разрушение дорог с помощью передвижных дорожных лабораторий.

В распоряжении инспекторов "Объединения административно-технических инспекций" (ОАТИ) есть 15 тысяч камер, которые расположены на городских улицах и магистралях. Ежедневно с их помощью выявляются порядка 50 дефектов. Основная причина разрушения - резкие перепады погоды.

Привести улицу в порядок необходимо в течение 12 часов: сначала заделать яму холодным асфальтом, а как позволит погода - заняться капитальным ремонтом.

При этом несколько раз в год каждый сантиметр московских дорог обследуют с помощью передвижных лабораторий. Состояние проезжей части оценивают высокоскоростные камеры и лазеры.

Специалисты отмечают, что все замеры делаются на ходу, рабочая скорость - 60 километров в час. Сканер захватывает сразу три полосы движения, поэтому в рейд такие лаборатории выезжают по ночам, когда на дорогах пусто.

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На основе полученных данных составляется программа ремонта дорог Москвы. При этом стереть или изменить собранную информацию операторы лаборатории не могут. Всего таких дорожных лабораторий в Москве десять.

"Мы четко контролируем, где машина находится и едет. Кроме того, в эту систему невозможно внести изменения или удалить файлы. Потому что все специалисты работают под своими учетными записями", - пояснил профессор кафедры дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев.

Напомним, вечером 12 декабря сразу несколько серьезных дефектов дорожного полотна образовалось на внутренней стороне МКАД. Из-за этого пострадали порядка трех десятков автомобилей. К утру ямы были заделаны.

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