Дорожная инспекция ежедневно выявляет до 60 дефектов

Как работает столичная дорожная инспекция

За состоянием магистралей в городе следят круглосуточно, ежедневно столичная дорожная инспекция находит до 60 дефектов, сообщает телеканал "Москва 24".

Однако их могло бы быть гораздо больше, если бы в городе не научились прогнозировать разрушение дорог с помощью передвижных дорожных лабораторий.

В распоряжении инспекторов "Объединения административно-технических инспекций" (ОАТИ) есть 15 тысяч камер, которые расположены на городских улицах и магистралях. Ежедневно с их помощью выявляются порядка 50 дефектов. Основная причина разрушения - резкие перепады погоды.

Привести улицу в порядок необходимо в течение 12 часов: сначала заделать яму холодным асфальтом, а как позволит погода - заняться капитальным ремонтом.

При этом несколько раз в год каждый сантиметр московских дорог обследуют с помощью передвижных лабораторий. Состояние проезжей части оценивают высокоскоростные камеры и лазеры.

Специалисты отмечают, что все замеры делаются на ходу, рабочая скорость - 60 километров в час. Сканер захватывает сразу три полосы движения, поэтому в рейд такие лаборатории выезжают по ночам, когда на дорогах пусто.

На основе полученных данных составляется программа ремонта дорог Москвы. При этом стереть или изменить собранную информацию операторы лаборатории не могут. Всего таких дорожных лабораторий в Москве десять.

"Мы четко контролируем, где машина находится и едет. Кроме того, в эту систему невозможно внести изменения или удалить файлы. Потому что все специалисты работают под своими учетными записями", - пояснил профессор кафедры дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев.

Напомним, вечером 12 декабря сразу несколько серьезных дефектов дорожного полотна образовалось на внутренней стороне МКАД. Из-за этого пострадали порядка трех десятков автомобилей. К утру ямы были заделаны.