Строительство Волоколамского путепровода над МКЖД завершится весной

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Строительство Волоколамского путепровода над МКЖД планируют закончить в первом квартале 2016 года, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Южную и северную стороны путепровода уже построили, а сейчас начали монтаж средней части объекта через железнодорожные пути. В апреле их собираются объединить и заасфальтировать.

"После завершения реконструкции путепровода количество полос для движения транспорта увеличится с 6 до 10, в том числе появится по одной полосе в каждую сторону для движения общественного транспорта, что положительно скажется на увеличении пропускной способности магистрали", – отметил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

В состав путепровода входит 174 метра дороги, 100 метров трамвайных путей и 100 метров технической эстакады.

В первом полугодии планируют завершить реконструкцию всех путепроводов на Малом кольце Московской железной дороги. Сейчас помимо Волоколамского, работы ведутся на Богородском путепроводе.

Как реконструируют Волоколамский путепровод

Всего за счет городского бюджета на МКЖД реконструируют 8 путепроводов. Работы на Коптевском, Сусоколовском, Можайском, Ленинградском путепроводах, а также на трамвайных Волоколамском и Звенигородском уже закончены. Осталось только завершить ремонт Волоколамского и Богородского путепроводов.

Движение по Малому кольцу железной дороги запустят в тестовом режиме апреле 2016 года. Первый пассажирский поезд запустят в сентябре.

Протяженность МКЖД составляет 54 километра. На кольце будет расположена 31 станция с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления железной дороги.

Какие путепроводы реконструируют при строительстве МКЖД

По магистрали будут курсировать 35 шестивагонных электропоездов Демиховского машиностроительного завода. Они будут приспособлены для маломобильных пассажиров.

Кроме того, на 13 ТПУ оборудуют перехватывающие парковки. Вдоль МКЖД создадут комфортные и безопасные условия для пассажиров. Будут обустроены подъезды и пешеходные дорожки, ведущие к станциям.