Более половины москвичей выступили за нумерацию съездов на МКАД и ТТК

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Больше половины москвичей поддерживают ввод системы нумерации съездов на МКАД. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром организации дорожного движения.

Более 56 процентов голосовавших считают, что система нумерации съездов с МКАД необходима. Остальные ввод нумерации не поддерживают.

На вопрос "Cчитаете ли вы, что с введением нумерации съездов с МКАД стало проще ориентироваться?" утвердительно ответили 55,2 процента участников голосования.

56,5% голосовавших считают, что систему нумерации съездов необходимо применить и на Третьем транспортном кольце.

Напомним, что с 10 февраля на МКАД начала работу система с новой нумерацией съездов. Теперь они обозначены цифрами. Каждая соответствует километру, на котором находится поворот. Нечетный номер означает, что это съезд в область, а повернув под четным знаком водитель направится в центр города. Карта съездов размещена на сайте департамента транспорта.

Аналогичная система действует во многих европейских городах.