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27 марта 2014, 12:31

Более половины москвичей выступили за нумерацию съездов на МКАД и ТТК

дороги соцопросы нумерация съездов

Фото: ИТАР-ТАСС

Больше половины москвичей поддерживают ввод системы нумерации съездов на МКАД. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром организации дорожного движения.

Более 56 процентов голосовавших считают, что система нумерации съездов с МКАД необходима. Остальные ввод нумерации не поддерживают.

На вопрос "Cчитаете ли вы, что с введением нумерации съездов с МКАД стало проще ориентироваться?" утвердительно ответили 55,2 процента участников голосования.

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56,5% голосовавших считают, что систему нумерации съездов необходимо применить и на Третьем транспортном кольце.

Напомним, что с 10 февраля на МКАД начала работу система с новой нумерацией съездов. Теперь они обозначены цифрами. Каждая соответствует километру, на котором находится поворот. Нечетный номер означает, что это съезд в область, а повернув под четным знаком водитель направится в центр города. Карта съездов размещена на сайте департамента транспорта.

Аналогичная система действует во многих европейских городах.

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