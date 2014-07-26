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26 июля 2014, 10:39

Выезд в сторону Москвы закроют на Ленинградском шоссе

дороги автомобили Ленинградское шоссе реконструкция ограничения движения трассы выезды

На Ленинградском шоссе закроют выезд в сторону Москвы

С 26 июля для реконструкции развязки на 37 километре Ленинградского шоссе выезд в сторону Москвы закроют. Движение там возобновится в сентябре - по временной объездной дороге.

Теперь автобусные маршруты №400 будут выезжать из Зеленограда через Панфиловский проспект. В обратном направлении - от метро "Речной вокзал" - автобусы следуют как обычно.

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Маршрутные автобусы №476 м при движении в Москву будут выезжать через Фирсановку.

Выезд закрывают в связи с реконструкцией эстакады, которая свяжет Зеленоград с платной трассой "Москва - Санкт-Петербург". Запустить дорогу "М11" планируют в декабре.

Ранее сообщалось, что платный участок трассы Москва – Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка (258 - 334 километр) планируют запустить 31 июля 2015 года. Он войдет в состав платной скоростной магистрали М11, идущей параллельно существующей трассе М10. Проезд по новой дороге будет стоить 1 рубль за каждый километр пути.

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