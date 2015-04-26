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Город

26 апреля 2015, 19:42

В столице построено 20 дорожных объектов с начала года – Хуснуллин

дороги строительство стройкомплекс Москвы Марат Хуснуллин

Фото: M24.ru/Роман Васильев

С начала года в столице построено в два раза больше километров дорог, чем за аналогичный период 2014 года, заявил на пресс-конференции заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, за первые три месяца 2015 года введены в эксплуатацию 20 дорожных объектов протяженностью более 13 километров. В прошлом году за первый квартал было построено чуть более 7 километров.

Хуснуллин отметил, что московские власти в целом фиксируют улучшение дорожной ситуации в столице. Это стало возможным благодаря качественному подходу к градостроительной политике, реконструции вылетных магистралей, строительству многоуровневых развязок.

Как подчеркнул глава Стройкомплекла, Москва опустилась на четвертое место в рейтинге самых загруженных городов мира. Теперь лидером по пробкам стал Стамбул. Согласно исследованию авторитетного нидерландского издания в области городского трафика TomTom, опубликованному в марте 2015 года, показатель загруженности дорог российской столицы снизился на 16% процентов.

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"Мы сменили акценты градостроительной политики. Реализуя концепцию полицентричного развития Москвы, сделали упор на развитие новых территорий. Последние три года в Москве ежегодно сдается более 8 млн квадратных метров недвижимости. И при этом в 2014 году никакого транспортного коллапса мы не наблюдаем, наоборот, фиксируем снижение загруженности наших дорог. Улучшение дорожной ситуации – наша большая градостроительная победа", – отметил Хуснуллин.

Также заммэра рассказал, что в первом квартале 2015 года в столице построили два детских сада, три школы, блок начальных классов и четыре объекта здравоохранения. До конца года строители планируют закончить 296 объектов, в том числе: 88 километров дорог, 7 школ, 21 детский сад, 3 поликлиники, 3 больничных корпуса, подстанцию скорой помощи, 13 спортивных объектов и 10 объектов культуры.

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