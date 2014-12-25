Улицы в центре перекроют из-за Кремлевской елки

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26 декабря из-за проведения Общероссийской новогодней елки в Кремле в центре города перекроют часть улиц, сообщает пресс-служба госавтоинспекции.

Так, с восьми утра и до окончания мероприятия ограничат движение транспорта по улицам Варварка, Москворецкая, Васильевскому Спуску, а также Большому Москворецкому мосту.

Кроме того, 26 декабря будут закрыты для посещений Московский Кремль, Красная площадь и Васильевский спуск.

Отметим, новогоднюю елку в Кремле организуют управление делами президента РФ, правительство Москвы и Московская Федерация профсоюзов, она проходит каждый год.

Праздник проводится в трех залах Государственного Кремлевского дворца и включает в себя музыкальный спектакль, аттракционы и театрализованные танцевально-игровые программы. Сюжет сказочного новогоднего представления в этом году пока не известен, так как держится в секрете до последних дней, чтобы сделать сюрприз для маленьких зрителей.

В новогоднем празднике примут участие более 5 тысяч детей из всех российских регионов, а также Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий в центре города в новогоднюю ночь перекроют девять улиц.

Тверскую улицу перекроют сразу в трех местах, также изменения ждут Моховую, Охотный Ряд, Петровку и Ильинку. Закроют участки Театрального, Рахмановского переулков, Москворецкой и Кремлевской набережных. При этом ограничение для автотранспорта существенно не отразится на транспортной ситуации.

Добавим, станции метро и общественный транспорт будут работать дольше в Новый год и на Рождество.

В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января метро будет открыто для пассажиров до двух часов, самые востребованные маршруты "Мосгортранса" будут ходить до трех часов ночи.