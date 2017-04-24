Форма поиска по сайту

24 апреля 2017, 00:01

Город

Площадка для стритрейсеров может появиться в ТиНАО

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Участок под размещение площадки для стритрейсеров могут выделить в ТиНАО. Об этом m24.ru сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, если найдется инвестор, который предложит такой проект, власти окажут ему необходимую поддержку и помогут подобрать такое место, где любители больших скоростей не будут мешать ревом моторов жителям.

"Такой проект можно реализовать. Под него наверняка можно найти соответствующую площадку, но с одним условием: чтобы этот проект был исключительно инвестиционным. Тратить на это деньги налогоплательщиков – неправильно. Однако если найдется инвестор, то такой проект вполне может быть реализован", – сказал Жидкин.

Начальник управления правового регулирования ГИБДД РФ Юрий Шакиров поддерживает идею "переселения" стритрейсеров с центральных улиц Москвы на специальную площадку в ТиНАО.

"Если им хочется гонять – то пусть гоняют на закрытой территории. Нам важно их убрать с дороги", – подчеркнул он.

Стритрейсеры – это любители неофициальных уличных гонок. Как правило, такие состязания делятся на несколько категорий. Дрэг – скоростной заезд на 402 метра (четверть мили). Дрифт – пилотирование автомобилем в управляемом заносе. А также различные виды городского ориентирования.

Раньше столичные любители таких развлечений собирались на ВДНХ и на Воробьевых горах, чем серьезно нарушали покой жителей окрестных домов. Власти принимают все необходимые меры по охране общественного порядка, и эти площадки теперь закрыты для сборов стритрейсеров.

Организатор автомобильных фестивалей Игорь Затевахин считает, что такая площадка даст многим автовладельцам возможность реализовывать свои желания в рамках закона.

"Не стоит путать любителей автомобильной культуры c ненормальными уличными гонщиками. Проблема в том, что сейчас для адекватных автовладельцев просто нет альтернативы. И если появится место, куда можно приехать, пообщаться с единомышленниками, показать свое мастерство и машину, или же, наоборот, научиться чему-то, то многие с радостью будут посещать такую площадку", – подчеркнул собеседник m24.ru.

Затевахин добавил, что для большей популярности, площадка должна быть всесезонной и располагаться не дальше, чем в 40 минутах езды от города. По его мнению, хорошо бы подошел район Внуково.

"Важно, чтобы стритрейсеры могли заниматься любимым делом, не нарушая покой и безопасность окружающих"

Заместитель председателя комиссии по безопасности Мосгордумы Андрей Шибаев считает площадку для стритрейсеров хорошим шагом в борьбе за безопасность столичных улиц.

"Создать им условия и предоставить место, где они могли бы проводить свой досуг, как им нравится, организовывать какие-то свои мероприятия – это правильно. Важно, чтобы они могли заниматься любимым делом в условиях безопасности для себя и при этом не нарушая покой и безопасность окружающих", – заключил эксперт.

Ссылки по теме


Стритрейсеры не только нарушают спокойствие москвичей в ночное время, но и создают реальную опасность участникам дорожного движения. Недавно в интернете появилось видео, на котором девушка разогнала свой Mercedes AMG до 320 км/ч. Для борьбы с подобным поведением сотрудники правоохранительных органов будут мониторить соцсети любителей уличных гонок. А законодатели продолжают ужесточать наказание за нарушения ПДД.

В частности, стритрейсеров предлагают лишать свободы на срок до 5 лет. Авторы проекта утверждают, что штрафы, общественные работы и даже лишение прав не всегда дают желаемый эффект. Например, гонщица Мара Багдасарян, хотя и отбывает назначенные судом обязательные работы, но продолжает хвастаться в соцсетях фотографиями за рулем. И это несмотря на лишение водительских прав.

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
дороги автомобили стритрейсинг улицы гонки новые территории Владимир Жидкин трафик стритрейсеры пдд

