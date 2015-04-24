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24 апреля 2015, 15:27

Участок Волоколамки в субботу перекроют из-за строительства эстакады

дороги эстакады проекты Волоколамское шоссе станция метро Тушинская

Фото: M24.ru/Михаил Колобаев

Участок Волоколамского шоссе 25 апреля перекроют из-за строительства эстакады, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Ограничения введут в районе станции метро "Тушинская" с 9.00 до 23.00, трассу закроют по направлению "в центр". Водителей просят выбирать маршруты объезда.

Напомним, сейчас в том районе строят двухуровневую развязку с местными проездами, в том числе подъездом к станции метро "Тушинская" и проектируемому ТПУ.

Также там строят дублер по нечетной стороне Волоколамского шоссе, который позволит организовать подъезд к стадиону "Спартака" и Тушинскому аэродрому.

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Ранее первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов отмечал, что строительство эстакады завершится на три месяца раньше планируемого срока, а движение по ней будет пущено уже в сентябре текущего года.

Добавим, что с 18 апреля на три месяца закроют съезд с Волоколамского шоссе на улицу Константина Царева при движении в область.

На участке начнутся строительные работы по эстакаде над железнодорожными путями Малого кольца Московской железной дороги и реконструкция съезда на улицу Константина Царева.

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