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24 февраля, 13:30

На Калужском шоссе установят 18 километров отбойников повышенной прочности

дороги автомобили стройкомплекс Москвы отбойники строительство и реконструкция барьерные ограждения

Фото:m24.ru/Михаил Сипко

На Калужском шоссе после реконструкции установят 18,5 км отбойников повышенной прочности, сообщили M24.ru в столичном департаменте строительства. Кроме того, установка барьерных ограждений планируется на Щелковском шоссе на эстакаде на пересечении с 9-й Парковой улицей.

"На Калужском шоссе предусмотрена установка 18,5 километра дорожного ограждения типа "Трансбарьер"",- пояснили в департаменте строительства.

Ранее заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал M24.ru, что столичные власти в течение трех лет планируют заменить около 900 километров ограждений на дорогах. По его словам, в этом году будет заменено 294 километров ограждений. Устойчивость металлических барьеров нового типа "Трансбарьер" в три раза выше, чем у прежних. Эти ограждения смогут выдержать столкновение не только с легковым автомобилем, но и тяжелой фурой.

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В прошлом году замена отбойников проводилась в первую очередь на самых загруженных трассах города - на Рублевском и Ленинградском шоссе, транспортных развязках МКАД, участке МКАД от Новорижского до Киевского шоссе. Также было отремонтировано 170 км металлических барьерных ограждений, поврежденных после ДТП.

Старые отбойники типа “Волна” власти меняют на ограждения с повышенной удерживающей способностью типа “Трансбарьер”. Новые ограждения будут способны удерживать машину массой до 9 тонн, в отличие от существующих, которые удерживают 3 тонны.

Отметим, летом 2013 года московские власти, напротив, хотели демонтировать разделительные барьерные ограждения на большинстве вылетных магистралей. Предполагалось, что на месте ограждений должны появиться реверсивные полосы, что позволило бы расширить вылетные магистрали. После от этой идеи решили отказаться.

Анатолий Федотов

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